La société a proposé aux investisseurs de participer à sa levée de fonds de 350 000 euros sur la plateforme d’investissement participatif Wiseed, tout en accueillant également les investisseurs directs. Cette levée de fonds a reçu un excellent accueil : l’objectif a été largement dépassé, la levée de fonds s’élevant à plus de 700 000 euros.

Plus de la moitié de ce montant provient de professionnels de santé, dont notamment la société TéléDiag, qui a investi à hauteur de presque 5 % du capital. Télédiag est un réseau professionnel ouvert de télémédecine, créé en 2009 à l’initiative de médecins français reconnus, pionniers de la télémédecine. Le réseau compte à ce jour plus de 350 médecins, appuie plus de 110 établissements et prend en charge 1000 patients par jour. E-ophtalmo et Télédiag partagent des valeurs communes pour animer leur réseau respectif, parmi lesquelles figurent la recherche d’un juste partage de valeur, le souci de l’indépendance du médecin et une volonté de qualité sans faille dans la prise en charge des patients.

Après seulement 9 mois d’activité, le réseau e-ophtalmo compte plus de 20 orthoptistes, contre 2 seulement en début d’année. L’objectif est d’atteindre 30 en fin d’année et de doubler d’ici fin 2019. E-ophtalmo attend également un développement important de son réseau d’utilisateurs avec sa nouvelle offre My Rés’O, particulièrement adaptée pour permettre le renouvellement de lunettes en réseau fermé entre ophtalmologistes et orthoptistes.

« Ce succès donne à e-ophtalmo une plus grande latitude pour développer ses projets, dont le déploiement du renouvellement de lunettes. Le fait que des professionnels du secteur médical s’engagent dans le projet est un signe très encourageant, et fait beaucoup de sens pour l’équipe. L’ambition d’e-ophtalmo est de développer rapidement de nouvelles applications (dépistage de la DMLA, suivi du glaucome...) tout en préservant le contact humain et en maintenant l’expertise du spécialiste ophtalmologiste », explique Sophie Chappuis, CEO.