Ce dernier tour de table est mené conjointement par les nouveaux investisseurs Tiger Global et TCV, en plus de huit autres nouveaux contributeurs : Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds, Guillaume Pousaz, Gaingels et Ashley Flucas. Ils rejoignent les investisseurs actuels Valar, Alven, DST Global et Tencent qui renouvellent tous leur soutien en participant à ce nouveau tour de table.

Depuis son lancement en France en 2017, l’ambition de Qonto est de construire la première solution financière tout-en-un pour les PME et les indépendants. Qonto simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité et la gestion des dépenses des PME et des indépendants, permettant ainsi à ses clients de se concentrer sur leur business. L’entreprise compte actuellement plus de 220 000 clients sur quatre marchés (Allemagne, Espagne, France et Italie). Avec ce nouveau tour de table, l’ambition de Qonto est de devenir la solution de gestion financière d’un million de PME et de travailleurs indépendants en Europe d’ici 2025.

Afin d’atteindre ses objectifs ambitieux, Qonto va :

Continuer à enrichir son service par le développement de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux partenariats stratégiques et voire par de potentielles acquisitions, pour toujours proposer la meilleure expérience à ses clients ;

Poursuivre sa croissance en Allemagne, Espagne et Italie, ainsi que sur de nouveaux marchés. En 2021, l’entreprise a ouvert des bureaux locaux à Barcelone, Berlin et Milan lui permettant d’offrir un service adapté à chaque marché et de de nouer plus facilement des relations avec les partenaires et écosystèmes locaux. Qonto connaît une expansion particulièrement rapide sur ces marchés : l’entreprise a multiplié par quatre ses revenus au cours des deux dernières années. Qonto va encore accélérer sa forte dynamique en Europe en investissant plus de 100 millions d’euros sur chaque marché (Allemagne, Espagne et Italie) au cours des deux prochaines années. Qonto prévoit également de renforcer son leadership européen en se lançant sur de nouveaux marchés d’ici 2023. En 2025, il est prévu que 75% de ses nouveaux clients soient acquis hors de France.

Recruter de nouveaux talents et quadrupler son équipe pour atteindre plus de 2 000 collaborateurs d’ici 2025, 50% des nouvelles recrues seront basées hors de France. Cet objectif sera en partie atteint grâce à la création d’un nouveau Hub pour le support client, qui sera basé à Barcelone. Afin de renforcer sa stratégie de recrutement international et de répondre aux attentes de talents de plus en plus agiles et mobiles, la société lancera également un programme européen « Qonto Campus » favorisant la mobilité internationale entre les bureaux locaux.

Alexandre Prot, cofondateur et PDG de Qonto, déclare : « Depuis notre lancement en 2017, nous nous efforçons de créer la solution financière qui dynamise les PME et les indépendants, leur donnant ainsi les moyens de se développer davantage. Cette nouvelle levée de fonds est une opportunité incroyable pour nous d’accélérer notre trajectoire d’hypercroissance en investissant dans notre produit, notre service client et notre capacité d’attirer de nouveaux talents. Cette levée de fonds de série D révèle l’incroyable dynamisme de l’écosystème tech français et européen. Nous comptons sur les décideurs politiques pour qu’ils poursuivent leurs efforts afin de garantir la réussite de l’entrepreneuriat, ce qui conduira à des champions européens et mondiaux porteurs d’innovation. Nous ne sommes qu’au début de l’aventure, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et nous nous réjouissons de ce que l’avenir nous réserve. Qonto est honorée d’accueillir les investisseurs internationaux les plus prestigieux pour soutenir notre mission de devenir le leader de la gestion financière des entreprises. »

Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, affirme : « Alors que nous ne comptions que trois licornes en 2017, l’objectif fixé par le Président de la République d’atteindre 25 licornes d’ici 2025 est sur le point d’être atteint. Avec cette levée, l’une des plus conséquentes de l’histoire de la French Tech, Qonto devient la 24ème licorne d’un écosystème qui ne cesse de croître, à Paris comme dans les territoires. Depuis 2017, le Gouvernement a mis en place des mesures ambitieuses pour offrir aux start-up françaises un environnement dans lequel elles peuvent innover, recruter des talents, lever des fonds, se développer à l’international. C’est cette même ambition que nous porterons au niveau européen dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union Européenne, pour permettre à la French Tech de rivaliser avec les plus grands ! »

John Curtius, associé chez Tiger Global, commente : « Qonto a révolutionné la gestion financière pour les PME et les indépendants en mariant la simplicité avec un service unique tout-en-un. L’entreprise a connu une augmentation significative du nombre de ses clients sur ses marchés européens pendant la pandémie de coronavirus. Cela montre également que les besoins des clients évoluent en cette période sans précédent. Nous suivons l’incroyable croissance de Qonto depuis un certain temps et nous sommes ravis de les soutenir dans le développement de leurs activités au sein d’un marché européen en pleine expansion. »

« Chez TCV, nous aimons soutenir les fondateurs visionnaires et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de nous associer à Alexandre, Steve et le reste de l’équipe Qonto », ajoute John Doran, associé principal de TCV. « Nous sommes impatients de les soutenir alors qu’ils continuent à apporter les meilleures solutions bancaires et financières de leur catégorie à des millions de PME et d’indépendants à travers l’Europe. »