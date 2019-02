Présente à Paris, la start-up souhaite renforcer ses ressources pour soutenir son ambition de libérer la parole au travail.

Des perspectives de croissance pour 2019

Pour accompagner sa croissance en France et à l’international, OurCo a attiré dans ses rangs en 2018 le soutien actif et opérationnel de Philippe Cafiero, ex DRH Europe de Randstad et de la Croix-Rouge, de Marc Veyron, ex DRH chez Carrefour et Cap Gemini, et de Philippe Achalme, ex DRH de Malakoff Médéric, Aviva et Conforama.

La start-up a levé au total 1,6 millions d’euros de smart money auprès de business angels dont Chantal Baudron, spécialiste du conseil en recrutement, Angélique Gérard, membre du comité exécutif d’Iliad Free, Thomas Chardin, Fondateur de Parlons RH et Olivier Lebel, ex DG de la Croix-Rouge et Médecins du Monde.

Présente au sein de l’espace de co-working Le Bloc à Paris, OurCo emploie plus de 15 personnes. Elle entretient des partenariats d’étude et d’intervention avec les principaux partenaires sociaux (MEDEF, CFDT, CGT, CFTC…), des associations spécialisées (La Fabrique Spinoza, l’AFMD, Wisdom…), cabinets de conseil (Quaternaire, EY France, Evocime...) et indépendants (consultants, coachs, formateurs et formatrices, thérapeutes…). Parmi ses entreprises clientes : Le Groupe Yves Rocher, Unifaf, La CPAM Meurthe-et-Moselle, La Société de Transport du Grand Angoulême, le service de VTC citoyen Marcel…

Le projet de la solution OurCo

Créée en août 2016, OurCo propose une application mobile et web en téléchargement libre, qui permet aux salarié·es de tout horizon de s’exprimer librement sur leurs préoccupations au travail, d’évaluer quotidiennement leur bien-être personnel au sein de leur organisation et de co-construire ensemble des initiatives concrètes pour améliorer leur environnement de travail.

La spécificité d’OurCo relève donc de la combinaison intégrée de :

Ses espaces d’expression salarié·e, avec passage à l’anonymat quand on le souhaite, pour une communication sans tabou ni pression liée à son statut ;

Son baromètre du bien-être et de l’engagement, construit par la psychologue sociale d’OurCo, Elodie Brisset, administré en continu à raison d’une nouvelle question chaque jour, avec partage instantané des résultats auprès de l’ensemble des salarié·es de son organisation, pour vraiment permettre le débat et l’émergence rapide de solutions terrain.

OurCo propose également un tableau de bord entreprise (pour les RH, le top et middle management), qui permet notamment de suivre l’indice de bien-être et d’engagement par équipe et d’ouvrir le dialogue de façon ciblée par l’administration de ses propres sondages.

Au-delà d’une communication plus fluide, OurCo permet ainsi au management de :

détecter plus facilement et en temps réel les signaux faibles, irritants et besoins réels des équipes

co-traiter les préoccupations en responsabilisant les équipes et développant leur potentiel d’innovation

suivre instantanément l’impact des évolutions organisationnelles sur le climat de travail des équipes.

« Avec OurCo, nous souhaitons créer un outil qui permette d’en finir avec les sujets tabous, non-dits, rumeurs, conflits d’égo au travail qui freinent l’engagement et le bien-être des salarié·es. C’est la performance sociale et économique des entreprises qui est en jeu », déclare Stéphane Bourbier, CEO et co-fondateur d’OurCo.