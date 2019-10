Casavo, la plateforme en ligne d’achat immobilier instantané, leader en Italie, a annoncé aujourd’hui la clôture d’une Série B. Ce tour de table d’un montant total de 50 millions d’euros, comprend 20 millions d’euros de fonds propres et 30 millions d’euros de dette. Casavo devient ainsi la première startup italienne à lever 100 millions d’euros de capital en seulement deux ans. Ce nouveau cycle de financement, mené par Greenoaks, intervient quelques mois après la série A de Casavo en février 2019, portée par Project A Ventures, 360 Capital et Picus Capital. La dette a été octroyée par une institution allemande dont le nom n’a pas été divulgué.

« Nous sommes enchantés de l’investissement de Greenoaks et de cette nouvelle injection de capital, qui permettra à Casavo de continuer à renforcer sa plateforme technologique et d’accélerer son expansion sur de nouveaux marchés », a déclaré Giorgio Tinacci, fondateur et PDG de la startup basée à Milan. « En plus de renforcer notre présence en Italie en couvrant de nouvelles villes, à commencer par Bologne, nous prévoyons d’étendre notre plateforme dans le sud de l’Europe et d’agrandir notre équipe en recrutant notamment des data scientists et des ingénieurs produits. A terme, notre objectif est de créer la meilleure expérience d’achat et de vente pour tous les clients en Europe tout en continuant à créer de la valeur en lançant de nouveaux services et des produits immobiliers innovants. »

Bob Scully, investisseur chez Greenoaks, a déclaré : « Casavo offre une proposition de valeur remarquable pour tous les acteurs impliqués dans la transaction immobilière, qu’ils soient vendeurs, acheteurs ou agents. Aux États-Unis, l’innovation en proptech a créé une valeur considérable pour les consommateurs et nous avons hâte de collaborer avec Giorgio et toute l’équipe de Casavo afin de mieux servir les clients italiens et européens. »

Greenoaks est un fonds de capital-risque basé à San Francisco se concentrant sur des investissements de long terme dans des sociétés à forte composante digitale dans le monde entier. Greenoaks compte parmi ses participations des sociétés comme Coupang, Brex, Deliveroo, Robinhood, Sonder et Discord.

Casavo bénéficie également du soutien renouvelé d’investisseurs historiques, tels que Project A Ventures et Picus Capital en Allemagne, en plus du fonds d’investissement franco-italien 360 Capital, de Kervis Asset Management, Boost Heroes (société dirigée par Fabio Cannavale), Marco Pescarmona (fondateur et président de MutuiOnline) et Rancilio Cube.

Casavo est le premier « acheteur instantané » italien, offrant une valeur ajoutée considérable aussi bien aux vendeurs qu’aux acheteurs sur le marché de l’immobilier résidentiel en Europe du Sud. En réduisant considérablement le temps nécessaire aux transactions, Casavo s’attaque à un point critique du marché de l’immobilier. En moyenne, dans les principales villes italiennes, il faut compter sept mois pour vendre une propriété résidentielle par l’intermédiaire des canaux traditionnels. Casavo simplifie le processus en permettant aux vendeurs d’éviter les tracas et les incertitudes associés aux différentes phases du processus de vente en intervenant en tant qu’acheteur direct. Le système d’évaluation automatisé de la société prend en compte des dizaines de variables et fournit aux vendeurs potentiels la valeur exacte de leurs biens et une offre d’achat immédiate, en temps réel. Après acceptation de l’offre, Casavo procède à une inspection gratuite de la propriété, tandis que le vendeur reçoit le paiement intégral en seulement quelques jours.

Casavo a déjà conclu près de 300 transactions immobilières d’une valeur supérieure à 50 millions d’euros. En seulement deux ans, l’équipe compte près de 60 personnes et plus de 1 000 agences immobilières ont rejoint le réseau Casavo à Milan, Rome, Turin et Florence.

Le cabinet d’avocats italien Chiomenti était le conseil principal de ce tour de table. BonelliErede et Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP ont agi en tant que co-conseils pour Greenoaks, et Rödl & Partner en tant que co-conseils pour Casavo. Une équipe germano-italienne d’Orrick a conseillé le financement bancaire.