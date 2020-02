Ce dernier, ou Sofware-As-A-Service, permettra de s’abonner à Visions of Joana©, installé dans le cloud et de payer en fonction de son utilisation.

Pour atteindre ces objectifs, Marie Argence, fondatrice de l’agence et créatrice de cet outil inédit, a besoin de recruter une équipe technique à plein temps, de programmer et de développer à l’international et, enfin, de lancer son développement commercial à grande échelle.

Un retour sur investissement garanti pour les marques et les influenceurs

Les 3 millions d’euros levés auprès d’investisseurs privés et de partenaires opérationnels – pouvant bénéficier de Visions of Joana© au quotidien sur leurs campagnes en cours et être prescripteurs des ajouts d’indices de performance – permettront de commercialiser l’outil sur un marché de l’influence et de l’analyse émotionnelle largement porteur : de 6,7 milliards de dollars en 2019, il est estimé à 20 milliards en 2020. Aujourd’hui, 85 % des entreprises utilisent le marketing d’influence et le marketing digital globalement pour sensibiliser, au quotidien, 4,2 milliards d’internautes et les 3,4 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde. De plus, le chiffre d’affaires du secteur de la communication en France représente 32,3 milliards d’euros. Enfin, 23 millions d’annonceurs en Europe sont autant d’utilisateurs potentiels de la toute première solution de mesure d’efficacité des campagnes digitales grâce aux émotions qu’elles génèrent.

L’objectif de Visions of Joana© est de montrer aux marques qu’un retour sur investissement des campagnes menées avec les influenceurs et les media est mesurable et que ces informations pérennisent le développement d’une entreprise à long terme. L’outil aide à délivrer des messages parfaitement adaptés à chaque cible. Le discours de la marque et celui des influenceurs ambassadeurs sont optimisés et transforment une intelligence émotionnelle en chiffre d’affaires concret. En suivant, en temps réel, les actes d’achat des consommateurs, les entreprises permettent d’évaluer l’influence réelle des créateurs de contenus, leur performance quant à la marque avec qui ils collaborent, le taux de transformation généré par leur audience et la pérennisation de la fidélisation des consommateurs.

Hôtel Marignan : comment faire briller l’image de l’hôtel à l’international et attirer de nouvelles cibles ? L’influenceuse Sadaf Beauty, dont la sphère d’influence couvre les Etats-Unis et le Moyen-Orient, a partagé une expérience unique en avril 2019 avec sa communauté :

180 000 reach en 1 heure,

100 % de taux d’engagement sur les réseaux de l’hôtel ;

31 % de taux d’engagement relevé ;

et des réservations épuisées !

Les étapes de la création de Visions of Joana

2012 : création de la société MaComAgency

2015 : prémices de Visions Of Joana©, suite aux manques de solution sur le marché

2018 : démarrage du projet avec un investissement de 100 000 €, financés à 100 % par MaComAgency

2019 : lancement de la V1 de Visions Of Joana© MaComAgency double son CA et sa notoriété grâce à la V1 de Visions Of Joana© qui est valorisé dans la presse. Visions of Joana© a augmenté de 30 % le budget de la prestation globale de marketing d’influence réalisé par l’agence.



MaComAgency utilise déjà les capacités d’analyses statistiques et émotionnelles pour évaluer le retour sur investissement des campagnes digitales qu’elle mène pour des marques dans des secteurs d’activité très variés : du lifestyle à l’enfance, en passant par le voyage, l’hôtellerie, la restauration, la mode, la beauté, le sport, l’immobilier ou encore le bâtiment. La levée de fonds permettra d’ajouter, aux fonctionnalités existantes, des capacités poussées de mesure réelle de l’engagement des audiences, d’analyse émotionnelle et la création d’un espace dédié aux influenceurs. Ce dernier leur permettra de s’enregistrer directement sur la plateforme, d’être contacté pour des prestations de créateurs de contenus et de bénéficier d’analyses de leur propre profil.

Répondre à un besoin existant : un outil analysant les émotions des campagnes marketing

Il n’existait pas d’outil d’analyse marketing combinant statistiques d’audience et analyses émotionnelles. Marie Argence, créatrice de Visions of Joana© et fondatrice de l’agence MaComAgency, a donc développé une technologie propriétaire d’analyse d’audience et de retour sur investissement mesurant l’impact réel d’une campagne marketing en ligne. Visions of Joana© permet un ciblage local, national et international des campagnes menées sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, TikTok, 21 Buttons.

Pourquoi Joana ? Grande passionnée de Rock’n’roll et cherchant un nom adapté au marché de l’intelligence artificielle, férue de prénoms féminins, Marie Argence a donné une direction singulière au projet : allier technologie et ses premières amours, la musique. Le prénom est une référence à une chanson phare de Bob Dylan « Visions Of Johanna ».

Marie Argence s’est appuyée syur son expérience de marketing digital avant l’heure : elle a, en effet, créé le premier forum de fans du groupe Tokio Hotel puis a développé des stratégies d’influence pour Alanis Morissette et Simple Plan chez Warner Music. Enfin, elle a aidé à développer la communauté de Lady Gaga ; ce qui lui a permis de construire une solide expertise digitale et de comprendre comment l’influence en ligne fonctionne. Elle met cette expérience au service de la création, en 2012 de son agence d’influence, MaComAgency. Avec son équipe d’une dizaine de collaborateurs, elle crée, avec succès, des campagnes digitale qui placent le marketing émotionnel au coeur des stratégies de communication et de leurs retours sur investissement