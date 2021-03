Casavo, la plateforme PropTech leader en Italie ayant pour mission de changer la façon dont les gens vendent et achètent leur logement en Europe, en commençant par l’achat instantané, annonce une nouvelle augmentation de capital de 200 millions d’euros, ce qui porte les fonds levés à ce jour à 385 millions d’euros, dette et capitaux propres compris. En 2020, Casavo a réalisé une croissance à trois chiffres, grâce notamment à l’expérience digitale unique proposée à ses utilisateurs, réduisant le temps moyen de vente d’un logement de 6 mois à moins de 30 jours, tout en apportant des bénéfices concrets à l’ensemble des acteurs de l’écosystème immobilier.

« Nous sommes ravis d’accueillir Exor comme nouveau partenaire pour cette prochaine étape afin de faire évoluer les habitudes de vente et d’achat des logements en Europe. Nous sommes particulièrement fiers de bénéficier de leur ADN entrepreneurial, tout en partageant la même vision », a déclaré Giorgio Tinacci, fondateur et CEO de Casavo.

« Ce nouveau tour de table va nous permettre d’accélérer encore davantage notre croissance sur nos marchés existants en Italie et en Espagne ainsi que dans d’autres villes européennes, afin d’accompagner des milliers de vendeurs et d’acheteurs immobiliers. Grâce à cette levée, nous allons continuer à investir dans le développement de notre équipe et de notre technologie afin d’offrir la meilleure expérience utilisateur possible à tous nos clients. Enfin, le soutien de Goldman Sachs représente une étape stratégique majeure pour Casavo, confirmant sa capacité à financer à grande échelle nos transactions immobilières en levant de la dette auprès d’acteurs institutionnels de premier plan ».

Cette série C a été orchestrée par Exor Seeds, qui réalise ainsi son premier investissement majeur dans une startup italienne. Exor Seeds est la branche d’investissement early stage d’Exor, qui soutient les entreprises émergentes ayant le potentiel de devenir des leaders dans leur catégorie. Exor est une holding diversifiée gérée par la famille Agnelli et propriétaire-exploitante de sociétés telles que PartnerRe, Ferrari, Stellantis, CNH Industrial, Juventus FC et The Economist Group.

Noam Ohana, Directeur Général d’Exor Seeds a déclaré : « Casavo est en passe de devenir le leader européen de la catégorie PropTech et nous sommes ravis de nous associer à Giorgio et son équipe afin d’utiliser toute la puissance de la plateforme mondiale d’Exor pour construire un champion européen. »

Les investisseurs historiques Greenoaks Capital, 360 Capital, Project A Ventures et Picus Capital renouvellent leur soutien à l’entreprise. Parmi les nouveaux investisseurs qui rejoignent Exor se trouvent P101 et les fonds associés (dont ITALIA 500 d’Azimut Libera Impresa), et Bonsai Partners, le fonds espagnol de capital-risque investissant dans les startups technologiques en Europe.

Goldman Sachs soutiendra Casavo avec une ligne de financement d’un montant maximal de 150 millions d’euros afin d’assurer la croissance du parc immobilier de Casavo.

« Nous sommes très enthousiastes de pouvoir soutenir la croissance de Casavo à ce stade particulièrement important. Notre implication s’inscrit dans notre stratégie d’accompagnement global de plateformes de haute qualité, innovantes et disruptives », a commenté Simone Verri, Partner chez Goldman Sachs et Global Co-Head of Debt Capital Markets.