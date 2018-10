« Cette levée de fonds est amorcée en cette rentrée avec un closing imaginé au printemps 2019 », confirme Eric Longuepée, le Président du groupe. Et de continuer : « Nous ciblons bien évidemment les fonds d’investissements mais un rapprochement avec les industriels n’est absolument pas exclu. »

GEO.3L, l’inventeur de la téléconciergerie déménagement

GEO.3L signe l’innovation sur le marché immobilier en France grâce à son service de télé-conciergerie hautement compétitif. Elle permet à l’ensemble de ses réseaux immobiliers partenaires d’offrir un accompagnement global aux clients et les fidéliser.

Le groupe GEO.3L et ses marques Simply Move et Merci Wilson gère, pour le compte de 5 000 agences immobilières et 10 000 conseillers immobiliers, le parcours de mobilité des clients avant, pendant et après une transaction. Ce service de conciergerie apporte des solutions personnalisées aux problématiques liées au déménagement et à l’installation : devis déménageurs, location d’utilitaires, fournisseur internet et téléphonie, contrat d’énergie, assurance, services à la personne, domotique, etc. « Notre concierge et le client vont vraiment identifier ensemble les besoins de ce dernier, établir son profil puis organiser une à une les grandes étapes de son projet de mobilité » explique le fondateur de la société. En proposant des offres exclusives négociées auprès des professionnels de l’habitat et du déménagement, GEO.3L permet au client de comparer et de sélectionner lui-même ou avec l’aide d’un concierge, les solutions les plus adaptées à sa situation.

Cette démarche assure un gain de temps et d’argent considérable pour les bénéficiaires. Mieux encore, un interlocuteur unique qui sera en mesure d’anticiper, de répondre et de satisfaire pleinement leurs attentes.

Le pari de la fidélisation

Pour les particuliers, déménager revêt un enjeu bien plus important qu’il ne paraît. « Il faut bien comprendre le client est en plein mouvement de vie lié à sa carrière, son mariage, sa vie familiale, etc. Il est essentiel que son agent immobilier, son premier contact professionnel dans ce contexte, puisse se positionner comme un acteur incontournable » poursuit Éric Longuépée. GEO.3L ajoute donc une nouvelle dimension d’expérience client, en intervenant comme un allié indissociable du rayonnement des marques immobilières.

En cela, offrir gratuitement l’accompagnement d’un service de conciergerie apporte une réelle valeur ajoutée aux prestations immobilières. « Non seulement c’est un gain de notoriété mais également une manière de fidéliser les clients. Et fidéliser un client coûte trois fois moins cher que d’en trouver un nouveau. »

Aucune place pour l’improvisation. GEO.3L joue la carte de l’excellence en répondant aux multiples exigences des clients et de ses réseaux partenaires. Ainsi, la société a élargi sa gamme de services pour pouvoir établir une relation client qui s’inscrit dans la durée.

« Même après leur déménagement, il est important pour nous d’être présent dans le quotidien des clients et d’entretenir la confiance qu’ils nous accordent ». Une confiance qui ne peut exister qu’avec une confidentialité totale et continue sur les informations personnelles communiquées et ce depuis la création de l’entreprise. La RGPD n’est finalement qu’une officialisation des pratiques déontologiques de Simply Move, s’exerçant entre le concierge et son client.

En outre, GEO.3L a développé un feedback management via son modèle d’enquête de satisfaction et ses outils de contrôle qualité. Une approche permettant notamment d’améliorer et ajuster l’accompagnement au fil des évolutions, mais surtout d’offrir des moyens d’optimiser les prestations immobilières des réseaux partenaires.