Avec plus de 1000 startups inscrites sur sa plateforme en 1 an, Estimeo a déjà su convaincre de beaux partenaires comme le groupe bancaire Banque Populaire, le réseau de cabinets d’audit et d’expertise comptable BDO ou encore des incubateurs comme le WAI de BNP.

Des investisseurs issus du monde financier et de la notation.

Par cette deuxième levée de fonds, Estimeo s’entoure de nouveaux investisseurs, en plus des actionnaires historiques. Parmi les nouveaux investisseurs, sont à noter notamment : Elie Heriard-Dubreuil, ex Directeur senior chez S&P Global et actuel Responsable du pôle notation financière chez Beyond Ratings, Gilles Monat, ex Directeur général de Saxo Banque, Pierre-Yves Festoch, Directeur administratif et financier de Circle Pay Europe.

« Cette levée de fonds auprès de professionnels de la finance et de la notation vient crédibiliser le travail réalisé jusqu’à alors par notre équipe et lui permettre de se renforcer. Notre outil de notation modernise les méthodes d’analyse de risque des startups par l’utilisation de données non financières et qualitatives et par l’industrialisation du process de notation. Cette levée intervient au moment où la plateforme étend ses fonctionnalités et ses services proposés. Grâce à sa plateforme, Estimeo devient le tiers de confiance indépendant de l’écosystème connectant les startups aux investisseurs mais aussi aux autres partenaires de l’innovation. » précise Florian Bercaul, président d’Estimeo.

Estimeo : mettre en lumière les startups grâce à la notation.

Estimeo est né d’un triple constat. Tout d’abord, la création de valeur notamment immatérielle évolue ; ensuite les données non conventionnelles s’ouvrent facilitant leurs accès ; enfin le monde de l’investissement se « plateformise ».

Fort de ces évolutions permises par la révolution numérique, Estimeo a développé une méthodologie de notation algorithmique d’Equity Scoring pour renouveler l’analyse du risque ‘startup’. Cette notation automatique permise grâce à une combinaison des données privées et publiques permet d’évaluer, d’une part, la capacité de la startup à lever des fonds et d’autre part, son potentiel de création de valeur. Cette notation est à destination des startups elles-mêmes dans un objectif de recherche de levée de fonds ou de comparaison à leurs pairs, mais surtout apport un éclairage non biaisé aux banquiers, investisseurs, incubateurs et grandes entreprises. La notation devient un prétexte à échange et rencontres entre les startups et l’écosystème de l’innovation.