La signature mail, tout simplement

Letsignit a bien saisi l’ampleur de l’opportunité du marché de la migration de la messagerie vers le Cloud et ambitionne équiper chaque utilisateur d’Office 365 dans le monde.

Avec sa solution, Letsignit aide les entreprises à contrôler leur image de marque en équipant le service communication, d’une solution pour créer et diffuser des signatures mails uniformisées. L’éditeur propose spécialement de propulser la performance de leurs campagnes de communication en les relayant dans les signatures de manière contrôlée et ciblée.

Lesignit est convaincu que la communication interpersonnelle et plus particulièrement l’email quotidien est l’un des canaux les plus efficaces pour véhiculer l’image de son entreprise. Tous les jours, un employé envoie plus de 30 mails à l’extérieur, à l’échelle d’une société de 300 collaborateurs, cela représente plus de 2 millions d’opportunités par an.

A travers cette levée de fonds, Letsignit souhaite accélérer son développement à l’international avec pour ambition d’équiper 10 000 000 d’utilisateurs dans les 5 ans à venir. L’éditeur compte notamment étoffer son réseau de distribution en tissant de nouveaux accords mondiaux structurants, renforcer ses équipes avec l’embauche de 80 collaborateurs, d’ici 3 ans et ouvrir une nouvelle filiale à Seattle pour se rapprocher de Microsoft.

Cette levée de fonds s’accompagne également de la nomination au Conseil d’administration de l’éditeur de Jean-Gérard Galvez (ex CEO d’ActivCard) et de Thomas Savare (Directeur Général d’Oberthur).

Damien Neyret, CEO de Letsignit déclare « Après avoir validé la pertinence de notre modèle à l’échelle nationale, nous entamons une nouvelle phase de notre histoire. Notre ambition est claire ! Apporter une solution simple et accessible pour manager les signatures mail de toutes entreprises dans le monde équipées ou en cours de migration sur Office 365. En démocratisant son accès, nous permettons à nos clients, et notamment aux directions métiers, d’utiliser un outil innovant et de capitaliser sur un asset important et souvent sous-estimé. »

Bertrand Folliet, cofondateur d’Entrepreneur Venture, insiste « Nous avons été séduits par l’approche unique de Letsignit qui a conçu une solution adaptée aux nouvelles attentes des entreprises en matière de communication digitale. Parfaitement intégrée à Office 365, Letsignit dispose de toutes les caractéristiques pour connaître un développement massif à l’international. Enfin, au-delà de l’approche industrielle de son offre, Letsignit peut également compter sur son équipe de management qui a su démontrer sa capacité à mener à bien un développement soutenu depuis la création de l’entreprise. »