Deux offres de reprise de la papeterie sarthoise ont été posées sur la table. La société suédoise Lessebo Finance AB est le seul candidat à proposer la reprise des trois sites concernés par le redressement judiciaire, situés à Bessé-sur-Braye, Le Bourray à Saint-Mars-la-Brière et le site de Greenfield à Château-Thierry dans l’Aisne.

Lessebo Finance AB est le véhicule d’investissement dirigé par Terje Hadlung, homme d’affaires norvégien disposant d’une solide connaissance de ce secteur. Il a en effet repris récemment la société Zanders Paper, fabricant allemand de papiers et cartons haut de gamme, et l’usine de papier Idem Papers (ex-Arjowiggins) en Belgique. Un fonds d’investissement suédois est également impliqué dans cette opération.

L’offre de Lessebo Finance AB, si elle était acceptée, permettrait la reprise de plus de 600 salariés répartis sur les 3 sites du groupe Arjowiggins.

Le Tribune de Commerce de Nanterre se prononcera prochainement.

L’équipe Mutations et Retournement des Entreprises de FIDAL accompagne la société Lessebo Finance AB dans le cadre de sa proposition de reprise de trois sociétés du groupe Arjowiggins.

Les équipes de Fidal sont composées de Bertrand Biette et Laïd Laurent, Avocats Associés Mutations et Retournement des Entreprises, et Coline Camus, avocat. Olivier Josset (Avocat Associé) intervient sur les aspects corporate M&A.