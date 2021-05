Lesaffre annonce la finalisation de son rachat de NattoPharma, une société nutraceutique norvégienne spécialisée dans la recherche et la commercialisation de vitamine K2. Avec cette acquisition, Gnosis by Lesaffre, la Business Unit de Lesaffre dédiée à la santé humaine, renforce sa présence sur le marché mondial de la nutrition et santé humaine et confirme sa volonté d’accélérer ses activités de recherche et développement.

Cette annonce complète l’offre publique amicale lancée en février pour acquérir toutes les actions en circulation de NattoPharma, une société cotée sur Euronext Expand Oslo. Lesaffre détient désormais plus de 90% du capital de NattoPharma, un retrait de la cote et une acquisition des actions restantes seront effectués prochainement.

Lesaffre poursuit ses investissements et son développement dans le secteur de la nutrition et santé humaine

Acteur mondial dans le domaine de la fermentation et des micro-organismes, Lesaffre développe depuis plus de 15 ans ses compétences en nutrition et santé humaine. Avec l’acquisition de NattoPharma, une société basée en Norvège et spécialisée dans la vitamine K2, Lesaffre confirme sa volonté de devenir un acteur clé sur ce marché en croissance à deux chiffres.

Par l’intermédiaire de Gnosis by Lesaffre, Lesaffre est déjà un fournisseur établi de vitamine K2, un ingrédient utilisé dans les compléments alimentaires, avec des avantages pour la santé osseuse et la santé cardiovasculaire. L’association avec NattoPharma permettra à Gnosis by Lesaffre d’accroître la connaissance des bénéfices de la vitamine K2 et sa diffusion, afin de soutenir le capital santé des consommateurs.

« Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement en nutrition et santé humaine. Nous sommes très heureux d’accueillir l’équipe de NattoPharma au sein de notre groupe. Lesaffre et NattoPharma partagent un objectif commun : répondre aux besoins en matière d’alimentation, de santé et de naturalité tout en fournissant des ingrédients sûrs et dignes de confiance à leurs clients et aux consommateurs finaux » déclare Antoine Baule, directeur général de Lesaffre.

Gnosis by Lesaffre développe depuis plus de 15 ans des produits pour la nutrition et santé humaine, et emploie actuellement plus de 400 personnes sur ses différents sites (France, Italie, Suisse, USA, Chine et Singapour). Cette opération permettra à la Business Unit de renforcer sa présence sur le marché mondial de la nutrition humaine et de la santé et de développer davantage l’accès à la vitamine K2.

« En unissant nos forces et en combinant nos expertises, nous allons accélérer nos investissements dans les essais cliniques pour rechercher et démontrer les effets de la vitamine K2 au bénéfice des consommateurs, et ainsi augmenter encore les leviers de différenciation fondés sur la science pour nos clients », ajoute Marc Philouze, Directeur Général de Gnosis By Lesaffre.

NattoPharma est une société nutraceutique fondée en 2004 et dont le siège se trouve à Oslo. Depuis sa création, l’entreprise a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration de la science clinique visant à étayer les avantages de la vitamine K2 pour la santé, avec plus de 20 essais cliniques publiés. Elle vend la K2 sous sa marque MenaQ7® et par l’intermédiaire d’une organisation commerciale mondiale avec des vendeurs situés en Europe, aux États-Unis et en Asie.

« Je suis fier du parcours entrepreneurial accompli par l’équipe de NattoPharma pour construire le marché de la vitamine K2 et la science qui le soutient au cours de la dernière décennie. Lesaffre est reconnu comme un acteur mondial clé dans l’industrie de la fermentation, tirant parti de l’innovation et des plateformes industrielles pour produire des produits de fermentation ; ceci, associé à l’expertise de NattoPharma sur les différentes formes de vitamine K2, nous rend confiants dans le fait que nous allons ensemble accélérer la recherche et explorer davantage les avantages de la vitamine K2 en tant que véritable leader mondial de la vitamine K2 avec une gamme complète de produits répondant à tous les besoins des clients », déclare Kjetil Ramsoy, PDG de NattoPharma.