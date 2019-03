Sur la base d’un échantillon de 28 stratégies, nous constatons que : i) toutes s’inscrivent en territoire positif depuis le début du mois (au 12/03) ; ii) la stratégie la plus performante enregistre une hausse de +3,4% et iii) la moins performante progresse de +0,2%. En bref, les stratégies CTA connaissent un redressement généralisé.

Leur positionnement a été fortement réorganisé récemment. Les positions sur les actions sont devenues longues en termes nets début février, et ont été particulièrement renforcées sur les valeurs américaines, tandis que le positionnement long sur les obligations s’est stabilisé à un niveau élevé. Dans le même temps, les positions longues sur le dollar américain s’étoffent, notamment par rapport à l’euro et au yen japonais, et l’exposition aux matières premières reste courte, du fait de positions vendeuses sur les matières premières agricoles.

Nous conservons une perspective neutre sur la stratégie, ce qui revient à dire que nous suggérons d’allouer 10-15% aux stratégies CTA dans le cadre d’un portefeuille de hedge funds. [1]

La performance médiocre des stratégies CTA en 2018 ne doit pas faire oublier aux investisseurs qu’elles ont surperformé les actions ces vingt dernières années, tout en démontrant une faible corrélation aux indices boursiers mondiaux.

Nous en profitons pour annoncer à nos lecteurs que de nouveaux indices de référence seront désormais utilisés pour mesurer la performance des hedge funds. Compte tenu de l’étroitesse et du manque de transparence des indices liquides mis à la disposition du public, notre équipe d’analystes de hedge funds a établi des groupes de comparaison, composés de 247 stratégies, pour un encours total sous gestion proche de 250 milliards de dollars. Quatre critères d’inclusion entrent en jeu : i) seules les stratégies OPCVM sont incluses ; ii) chaque stratégie est dûment évaluée et affectée à une catégorie sur la base du prospectus du fonds ; iii) seules les stratégies présentant un encours sous gestion d’au moins 50 millions de dollars sont incluses ; et iv) seules les stratégies disposant d’un historique de performance d’un an au moins sont incluses.