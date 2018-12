Quantcube, Velco, Invivox, AdVitam, Datadome, 365 Talents, KapCode et Izicap font partie des startups qui ont réalisé les plus grosses levées !

Le Village by CA Paris, écosystème unique où startups et grands groupes se rencontrent et coopèrent pour innover ensemble, annonce que 20 de ses startups ont levé un total de 50 millions d’Euros en 2018. Grâce à ces levées de fonds, ces startups se donnent aujourd’hui les moyens de passer à la vitesse supérieure et d’accélérer leur développement.

« Une année 2018 marquée par un grand nombre de levées de fonds par les startups du Village. L’énergie requise pour lever des fonds ne les a pas empêchées de se mobiliser pour aller conquérir de nouveaux clients ! » ajoute Fabrice Marsella, Directeur du Village by CA Paris.

Parmi les plus grosses levées, celles de :

Quantcube : 5 millions (mai 2018)

Quantcube Technology, startup spécialisée en Intelligence Artificielle pour les prévisions macroéconomiques et financières à partir des données alternatives, a réalisé en mai dernier, une levée de fonds Series A auprès de Moody’s Corporation et de Five Capital, structure d’investissement de la CDC International Capital (Groupe Caisse des Dépôts), et de Kingdom Holding Company. L’objectif : accompagner sa croissance et son développement à l’international.

Velco : 3 millions d’euros (juillet 2018)

Velco met en place un guidon connecté qui s’adapte à tous les vélos. La startup a levé 3 millions d’euros en septembre 2018 auprès des fonds Go Capital, 3CIE, Pays de Loire Participation, Naeil Venture et Mirai Venture, les investisseurs des Paris Business Angel et un family office vendéen. Cela va lui permettre de déployer son produit à l’échelle européenne, et de devenir le leader européen de la mobilité connectée à vélo.

KapCode : 3 millions d’euros (septembre 2018)

Kap Code est une startup issue de la société Kappa Santé, constituée d’une équipe multidisciplinaire, dévolue à la santé numérique et ses applications. Les objets connectés, le Big Data et la santé digitale sont en train de modifier durablement le monde de la santé et ses acteurs. Kap Code se positionne résolument dans cette révolution numérique en proposant des solutions dans le champ des pathologies chroniques et la recherche des signaux sanitaires dans les réseaux sociaux. En Septembre 2018, Kap Code a réalisé une levée de fond de 3 millions d’euros pour accélérer son développement commercial en France et accompagner son développement à l’international.

Invivox : 2,8 millions (juin 2018)

Lancée à Bordeaux en 2015, Invivox est la première e-plateforme mondiale de mise en relation de médecins spécialistes pour de la formation pratique in situ. Elle met en contact des chirurgiens de différentes spécialités pour des formations au bloc opératoire ou en salle. La startup a signé de nombreux partenariats avec des hôpitaux en France et aux Etats-Unis, et a déjà organisé les formations de 1500 médecins de 58 nationalités différentes. Elle a bouclé sa seconde levée de fonds d’une valeur de 2,8 millions d’euros en juin 2018 auprès de Bpifrance, via son nouveau fonds Patient Autonome dédié au secteur de la santé, et d’ISAI. Son fondateur souhaite faire de la France un hub mondial de formation pour les médecins du monde entier.

365Talents : 2,5 millions (mai 2018)

Lancée fin 2015, la startup lyonnaise 365Talents est une plateforme qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour révolutionner le Talent Management. Elle réunit une équipe de passionnés de ressources humaines, de management et de digital et a pour ambition de devenir leader de cette nouvelle génération de plateformes propulsées par l’Intelligence Artificielle. Elle a bouclé en mai 2018 un premier tour de table de 2,5 millions d’euros mené par Axeleo Capital, Ventech, Alliance Entreprendre, Kreaxi et Crédit Agricole Création. La startup compte désormais poursuivre son développement en France et à l’international et prévoit de passer de 17 à 30 collaborateurs d’ici 2019.

DataDome : 2,5 millions d’euros (janvier 2018)

Créée en janvier 2015 par Benjamin Fabre et Fabien Grenier, DataDome est une entreprise internationale de cybersécurité spécialisée dans la protection et l’accélération des business digitaux. Installée depuis 2017 au Village by CA à Paris, elle a bouclé une levée de fonds de 2,5 millions d’euros auprès d’ISAI et de 50 Partners.Grâce à sa solution de bot management basée sur l’intelligence artificielle, DataDome permet aux entreprises d’améliorer la web performance, de protéger les données personnelles des utilisateurs et de disposer d’analytics non-polluées par le trafic robot afin d’améliorer les décisions business. Ce nouveau financement va permettre à DataDome de poursuivre ses efforts en R&D et de booster son développement à l’international.

HNL : 2,1 millions d’euros (juillet 2018)

Heart Never Lies (HNL) est une startup innovante qui développe un système de mesure objectif et physiologique de l’intensité émotionnelle face à stimulus. Moins de 3 ans après sa création, la startup complète sa première levée de fonds de 900 000 € par un tour complémentaire de 1 100 000€ qui ramène l’ensemble à 2,1 millions d’euros auprès de Business Angel et Bpifrance.

Nalo : 2 millions d’Euros (novembre 2018)

Nalo propose une solution robotisée pour gérer ses investissements plus facilement. L’ambition de Nalo : faire gagner du temps, libérer du stress, et offrir à ses clients une vision positive d’avenir en les aidant à se sentir en contrôle de leurs projets financiers. Nalo franchit une nouvelle étape dans son développement en levant 2 millions d’euros auprès de business angels.

AdVitam : 1,8 million d’euros (octobre 2018)

Fondée en 2016, AdVitam simplifie la vie des familles en deuil en permettant d’organiser des obsèques sereinement depuis chez soi, avec bienveillance, sans pression d’un vendeur et pour la moitié du prix actuel. Elle a levé 1,8 million d’euros auprès de Newfund, Bpifrance et de business angels. La startup va accélérer son déploiement et développer de nouveaux services. Liberkeys : 1 million d’euros (juin 2018)

Créée en janvier 2018, Liberkeys est une solution de vente immobilière plus rapide, simple et transparente qui s’occupe de tout de A à Z (de l’estimation à l’acte authentique) pour une commission fixe de 3990 euros payée au succès et sans engagement. La startup compte une vingtaine de collaborateurs aujourd’hui dont la moitié se consacre au développement de sa technologie. Liberkeys a levé 1 millions d’euros en juin 2018 auprès de Crédit Agricole Immobilier ainsi que d’un regroupement de business angels (ShareInvest, CAPVER Invest et SAFIN).

Solen : 1 million d’euros (janvier 2018)

Fondée en juin 2016, Solen fournit des outils aux potentiels acheteurs, aux agents immobiliers et aux promoteurs pour qualifier la luminosité naturelle de n’importe quel bien immobilier. La startup a réalisé une première levée de fonds de 600 000 euros pour accélérer son développement en France et à l’international, et poursuivre son programme de recherche et développement. Bpifrance via son fonds F3A et des business angels ont participé à cette levée de fonds. Solen a enregistré en parallèle l’octroi de plusieurs financements d’un montant total de 400 000 euros via des prêts bancaires et des prêts d’honneur, pour une levée totale de 1 millions d’euros en janvier 2018.

Alvéole : 1 million d’euros (octobre 2018)

Alvéole accélère la recherche en biologie cellulaire avec des outils permettant aux chercheurs de créer en laboratoire des modèles cellulaires plus fiables et reproductibles. La société commercialise une plateforme de bio-ingénierie (PRIMO®) pour créer des environnements cellulaires biomimétiques. Avec plus de 35 systèmes déjà vendus dans le monde, un chiffre d’affaires multiplié par 6 depuis 2016 et un objectif de 1,5 millions d’euros à la fin 2018, la technologie de bio-ingénierie développée par Alvéole n’en est plus à la preuve de concept. La startup a réalisé sa première levée de fonds de 1 million d’euros auprès d’investisseurs privés tiers. Elle poursuivra ainsi le développement de ses innovations et enrichira ses équipes.

Newcy : 1 million d’euros (septembre 2018)

Newcy, solution RSE clé en main de gobelets réutilisables, lève 1 million d’euros pour réaliser son déploiement sur l’ensemble du territoire français. Après avoir inondé le marché rennais de ses gobelets multicolores, Newcy souhaite implanter sa solution clef en main de gobelet réutilisable dans toutes les grandes villes de France.

Quantom : 950 000 euros (juin 2018)

Créée en 2015 par des professionnels du photovoltaïque, Quantom est une startup spécialisée dans l’optimisation et la digitalisation des centrales photovoltaïques commerciales. Elle propose une approche nouvelle de la gestion des centrales photovoltaïque, construite sur l’optimisation de la performance, l’innovation technologique et la digitalisation. Elle apporte des solutions techniques innovantes à ses clients en recherche de rentabilité, avec un taux de succès de 100% à ce jour. Quantom a levé 950 000 euros en juin 2018 pour poursuivre son développement et faire grandir ses équipes.

Silkpay : 560 000 euros (février 2018)

Silkpay propose une solution de paiement innovante basée sur téléphone mobile qui permet aux retailers européens d’accepter les paiements via E-wallets. Silkpay est partenaire d’Alipay et Wechat, les leaders des ewallets chinois. L’entrepreneuse Annie Guo, d’origine chinoise, a ainsi eu l’idée d’importer en France le moyen de paiement préféré des Chinois. La start-up annonce une levée de fond de 560 000 euros et a pour objectif de convaincre 800 commerçants français cette année.

Découvrez l’ensemble des levées :