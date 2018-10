Lancée en 2016, WeShareBonds, plateforme de prêt aux PME, s’est donnée pour mission de financer le tissu économique français. Les PME françaises, identifiées et sélectionnées parmi les 150.000 qui correspondent aux critères de sélection de WeShareBonds et qui empruntent chaque année plusieurs dizaines de milliards d’euros, contribuent à la création de richesse et à de nombreux emplois en France. La spécificité de WeShareBonds ? Son équipe et ses actionnaires co-financent directement les crédits à destination des PME aux côtés des particuliers et des clients professionnelles.

Née en 2012, Look&Fin est une plateforme européenne de prêt aux entreprises leader en Belgique et très active en France. Elle permet à des PME en croissance de se financer directement auprès d’investisseurs particuliers. Look&Fin a déjà structuré 42 millions d’euros de prêts pour près de 200 PME pour des besoins de financements divers allant de de 100 000 à 1 million d’euros. La qualité des projets à financer proposés fait son succès et les levées de fonds de ces derniers sont généralement réalisées en quelques secondes.

Toutes deux ont choisi de nouer un partenariat en faveur du financement de l’économie réelle. Leur ambition : permettre aux PME françaises de financer rapidement leurs besoins, auprès de particuliers et d’investisseurs professionnels.

Première opération de co-financement : 1,5 millions d’euros pour la PME Compagnie de Construction

Fondée en 2001 et dirigée par Philippe Laurent, Président, et son père Claude Laurent, Directeur général, elle a pour activité la construction de maisons individuelles et l’activité de contractant bâtisseur général pour les logements collectifs. Première entreprise française à bénéficier du partenariat entre les deux plateformes, elle a emprunté 1,5 million d’euros grâce au crowdlending (1 million d’euros sur WeShareBonds et 500.000 euros sur Look&Fin).

L’objectif de ce crédit ? Financer son besoin en fond de roulement pour développer deux nouvelles activités : les projets tertiaires et la rénovation de bâtiments anciens.

« Le crowdlending est de plus en plus reconnu comme une source de financement alternative rapide et efficace pour les PME. Le fait de pouvoir s’allier entre plateformes permet de pouvoir financer des tailles de deals plus importantes. Avec WeShareBonds nous partageons beaucoup de points communs et nous sommes régulièrement en contact sur des dossiers en recherche de financement. Nous espérons que cette 1ère PME co-financée est la première d’une longue série ! » déclare Frédéric Lévy Morelle, Fondateur et CEO de Look&Fin.

« Avant même ce partenariat, nous avions été séduits par le professionnalisme de l’équipe chez Look&Fin. Notre objectif commun est de soutenir la compétitivité et renforcer le dynamisme de l’économie française » s’enthousiasme Cyril Tramon, Président Fondateur de WeShareBonds. « Ce premier co-financement est un signal positif envoyé aux investisseurs puisque le secteur du crowdlending arrive à maturité en France. Ce partenariat a pour vocation de financer de nombreuses belles PME comme Compagnie de Construction qui font la fierté du tissu économique français. »

« Pouvoir faire appel aux communautés de prêteurs de WeShareBonds et Look&Fin a été une aubaine pour financer le développement de notre activité. » s’enthousiasme Philippe Laurent, président du groupe Compagnie de Construction. « C’est une excellente nouvelle que deux plateformes puissent collaborer, de manière simple et rapide, notamment dans un contexte ou le secteur du bâtiment a besoin de financement. »