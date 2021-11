En revanche, cette inquiétude semble déjà se réduire ce matin sur les marchés. Les annonces du ministre de la santé en Afrique du Sud concernant les effets peu sévères et les doutes quant au fait que celui-ci se répande plus vite que les autres, pourraient aider les indices mondiaux à retrouver le chemin de la hausse.

Cette annonce a en revanche permis de voir les probabilités de hausse de taux de la Fed se réduire pour mai et juin, décalant un peu plus la possibilité de voir une telle hausse à court terme. Cela pourrait permettre de rassurer les marchés en ce début de semaine dans l’attente de certains rendez-vous importants.

En effet, les investisseurs seront tout d’abord attentifs aux PMI en Chine et aux indices des prix à la consommation en Europe avant les déclarations de Janet Yellen, secrétaire au trésor américain et Jerome Powell mardi et mercredi devant le congrès. Mercredi et vendredi, nous surveillerons également les indices PMI en Europe.

Vendredi, nous serons attentifs aux créations d’emplois non agricoles qui donneront une nouvelle indication sur le marché de l’emploi aux Etats-Unis et un indice supplémentaire concernant la normalisation de la politique monétaire de la Fed.

Par ailleurs, les marchés regarderont avec attention la réunion de l’OPEP jeudi, après l’annonce de la mise sur le marché des réserves stratégiques de certains pays et notamment les Etats-Unis. En effet, l’OPEP avait suggéré qu’elle pourrait réagir suite à cette annonce et le cartel pourrait ajuster à la baisse son calendrier de hausse de la production, pour palier à la mise sur le marché de nouveaux stocks.

Par ailleurs, bien que le marché semble bien se reprendre ce matin, la baisse de plus de 10% constatée vendredi pourrait appuyer cette théorie, afin de booster un peu plus les prix de l’or noir sur le marché.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin est venu tester à plusieurs reprises le support technique important des 53000$ durant le weekend, lui permettant de rebondir fortement dimanche. Il évolue maintenant au-delà des 57000 dollars, mais il faudra valider le franchissement des 60000 dollars pour tenter de reprendre une tendance haussière de fond. Un rebond sur les indices mondiaux pourrait aider à favoriser ce franchissement.