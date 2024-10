Les marchés d’actions progressent. Aux Etats-Unis et en Eurozone, les petites valeurs et les cycliques surperforment. Le S&P 500établit un nouveau record historique. Les titres japonais regagnent du terrain avec le recul du yen ($/¥≈144). L’€/$ est fermeà≈1.116. Le taux 10 ans se tendà≈3.75% aux Etats-Unis,≈2.2% en Allemagne et≈2.95% en France. Le Brent est fermeà74$ / baril. Le gaz naturel se replieà34€/ MWh en raison de rumeurs sur un nouvel accord entre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan qui prolongerait sur 2025 l’approvisionnement de l’Europe en gaz russe via l’Ukraine.

Pivot de la Fed et signes de résilience aux Etats-Unis. Confiante quant à la trajectoire de désinflation, la Fed se concentre sur son mandat de plein emploi et pour enrayer le chômage et maintenir la croissance à 2%, elle entame la baisse des taux par -50 points de base (pdb) à 5% (borne haute) et signale un taux des Fonds Fédéraux à 4.5% fin 2024 et 3.5% fin 2025. La détente monétaire conjuguée au repli inattendu des inscriptions hebdomadaires au chômage et à l’amélioration dans l’industrie, la construction et la consommation renforcent l’hypothèse d’un atterrissage en douceur.

Statu quo sans surprise de la Banque du Japon après le relèvement inattendu du taux directeur à 0.25% le 31/07. L’inflation d’août est conforme aux attentes à 3% l’an au total et 2% en cœur. L’activité tertiaire s’affermit en juillet et les commandes sont cohérentes avec une hausse de l’investissement.

Statu quo sans surprise de la Banque d’Angleterre qui attend davantage de désinflation. L’inflation « cœur » en août est ferme à 3.6% l’an, avec les prix des services à 5.6% l’an (hausse des tarifs aériens de 22% sur le mois).

La décélération salariale hésite en Eurozone. Le coût du travail progresse de plus de 4.5% l’an au 2ème trimestre et le salaire des offres d’emploi (indicateur Indeed) accélère à 3.9% l’an en août.

La Banque de France prévoit une croissance molle, un peu supérieure à 1% en 2024 et 2025. L’inflation est inchangée à 2.5% en 2024 et revue en baisse à 1.5% en 2025 (-15% sur les tarifs de l’électricité en février 2025). L’inflation « cœur » est quasi-inchangée à 2.5% en 2024 et 2.3% en 2025.