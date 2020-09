Le spécialiste des formulations chimiques, Orrion Chemicals Orgaform (CA 13,5 M€, 44 salariés) réalise son MBO. Les managers Christian SIEST, Président, et Christian TOUZIN, Directeur Général, reprennent la majorité du capital de la société, accompagnés de deux nouveaux partenaires financiers, Ouest Croissance et Crédit Agricole Régions Investissement (via Centre Loire Expansion), ainsi que d’investisseurs privés. Cette reprise s’articule autour d’un projet de croissance basé sur l’innovation et la diversification des activités, avec l’ambition de doubler le CA d’ici 5 ans.

Fort de plus de 50 ans d’expérience dans le métier de la formulation de produits à forte valeur ajoutée à destination de marchés variés (automobile, ameublement, emballage alimentaire, industrie du pétrole…), Orrion Chemicals Orgaform (OCO) est un acteur reconnu de la chimie de spécialité. Grâce à des prestations alliant souplesse et qualité, le groupe a bâti son succès en travaillant notamment pour une clientèle de grands donneurs d’ordre. Malgré un positionnement de niche (colle pour agrafes, agents de démoulage, revêtement pour verres creux…) et la crise liée à la Covid 19, OCO a poursuivi son développement en lançant notamment deux nouvelles activités :

Production de gel hydroalcoolique à destination des professionnels

Ce nouveau challenge démontre sa forte capacité de réactivité, mais aussi de développement et d’administration des ventes. Cette activité lui a permis non seulement de doubler son portefeuille clients en 3 semaines, mais également de conforter la confiance des investisseurs.

Nouvelle collaboration avec Dow sur le marché de l’économie circulaire (juin 2020).

OCO se diversifie dans le recyclage de la mousse de matelas en fin de vie et construit une unité de production à l’échelle industrielle. Cet investissement majeur confirme la volonté des dirigeants à trouver de nouveaux débouchés, notamment dans les segments du développement durable.

Des investissements pour accompagner la croissance

Dans le cadre de la sortie du fonds minoritaire entré en 2011, les dirigeants actionnaires ont souhaité porter un projet de croissance tout en devenant majoritaires. Un nouveau tour de table a donc été constitué, complété par une dette senior levée auprès des partenaires historiques du groupe. À travers cette opération de transmission, l’entreprise assure ainsi une continuité dans son management et auprès de ses clients.

➔ Avec une capacité annuelle de 40 000 tonnes, OCO totalise 8 ateliers, plus de 20 chaînes de production, et projette un développement qui s’appuiera sur une croissance organique et une politique de croissance externe ciblée et raisonnée. Avec un modèle économique qui repose sur un investissement important et régulier en R&D (10% du chiffre d’affaires investis dans l’innovation chaque année), OCO présente une gamme large, qui s’appuie à la fois sur des produits propres et du travail à façon pour le compte de donneurs d’ordre

➔ En plus de cette nouvelle activité de recyclage, l’entreprise travaille sur de nombreux projets porteurs, et espère ainsi poursuivre sa diversification métier pour pouvoir doubler l’activité dans les 5-6 prochaines années

➔ Par ailleurs, 10 embauches sont prévues d’ici un an, notamment en soutien à ce projet d’économie circulaire

“En plus de la transmission capitalistique, ce nouveau tour de table permet à Orrion Chemicals Orgaform de consolider ses fondamentaux financiers pour continuer à investir et se projeter dans la croissance. Notre agilité, nos capacités de résilience, ont donné confiance aux fonds, qui ont eux-mêmes été très réactifs malgré la crise” déclare Christian Siest, Président d’Orrion Chemicals Orgaform.

“Nous sommes très heureux d’accompagner les managers dirigeants dans la reprise de l’entreprise, devenue au fil des années un acteur reconnu sur les marchés qu’elle adresse. Cette période de COVID19 n’a fait que renforcer notre appréciation sur la forte réactivité de l’entreprise dans un contexte perturbé et sur les qualités managériales et commerciales de ce binôme complémentaire, soucieux de la qualité de service proposé à leurs clients.” commente Céline Arsac de Ouest Croissance.

“En tant que fonds régional, nous nous attachons à accompagner les PME de nos territoires aussi bien dans leurs projets de croissance que de transmission. Chez Orrion Chemicals Orgaform, nous avons été particulièrement séduits par le savoir-faire du groupe et la qualité de ses dirigeants ” ajoute Julien Charcosset de Crédit Agricole Régions Investissement.