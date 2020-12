Les investisseurs vont bénéficier de réductions des frais de gestion sur 20 fonds négociés en bourse (exchange-traded funds, ETF) Xtrackers, suite à la dernière série de réductions de frais réalisée par DWS.

Les frais de l’ETF Xtrackers MSCI USA Swap UCITS, qui comptabilise plus de 2,5 milliards d’euros d’actifs [1], sera réduite de moitié, passant de 0,30 % à 0,15 %, tandis que des réductions de frais sont également appliquées à une série d’ETF sectoriels mondiaux Xtrackers, à la part couverte en euros du Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF, à deux ETF Xtrackers diversifiés sur les matières premières, aux expositions sur marchés émergents et sur l’Asie-Pacifique, au Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF, ainsi qu’à un ETC sur l’argent physique (voir le tableau ci-dessous pour la liste complète des produits).

« Notre objectif est de rendre les ETF et ETC Xtrackers aussi compétitifs que possible, en cherchant dès que possible à tirer parti des économies d’échelle afin de pouvoir fournir des investissements indiciels très performants », a déclaré Simon Klein, responsable mondial des ventes passives du DWS. « Il ne s’agit pas de réductions de frais temporaires. Elles seront maintenues. »

Les réductions de frais sont effectives à partir de ce mercredi 2 décembre 2020.

DWS a fait ses preuves en matière de réduction des frais. Le dernier grand mouvement de réduction des frais de Xtrackers a eu lieu en octobre 2018, lorsque les frais annuels globaux ont été réduits sur un certain nombre de Xtrackers fixed income et actions européennes.

Les Xtrackers qui ont vu leurs prix baisser lors de cette dernière série de réductions des frais de gestion représentent des actifs sous gestion combinés de plus de 10 milliards d’euros [2].