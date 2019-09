Création d’une alliance d’investisseurs soutenue par l’ONU pour atteindre la neutralité carbone de ses portefeuilles d’ici 2050

Les plus grands investisseurs mondiaux se sont regroupés dans le cadre de l’une des actions les plus audacieuses jamais entreprises, pour former une alliance des principaux assureurs et fonds de retraite. Ces derniers, représentant 2 400 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ces investisseurs se sont engagés à construire des portefeuilles neutres en carbone à l’horizon 2050.

Cette initiative soutenue par les Nations Unies, nommée Net-Zero Asset Owner Alliance, a été lancée et annoncée aujourd’hui lors du Sommet Action Climat du Secrétaire général de l’ONU. L’initiative rassemble des membres de gouvernements, des entreprises et des membres de la société civile. Elle vise à renforcer et à accélérer les engagements pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le Climat.

La Net-Zero Asset Owner Alliance est une preuve de la mobilisation des investisseurs pour protéger la population et la planète. Ces investisseurs sont convaincus que les entreprises qui mènent leurs activités vers une économie à faible émission carbone, sont celles qui profiteront le plus des opportunités offertes par les changements climatiques.

« Il n’y a pas de raccourci vers une action décisive pour le climat. Nous devons adopter une vision à long terme. Je salue chaleureusement le rôle moteur adopté par les investisseurs de l’Alliance. Leur engagement envoie un signal fort. Il montre que les marchés financiers et les investisseurs sont à l’écoute de la science et nous mettent sur la voie de la résilience et de la durabilité », a déclaré Inger Andersen, Directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

Les propriétaires d’actifs, soit les principaux gestionnaires de l’épargne-retraite ou les investisseurs des primes d’assurance de leurs clients - représentent l’une des plus grandes réserves de capitaux de la planète. Leurs portefeuilles de placements sont très diversifiés et exposés à tous les secteurs de l’économie mondiale.

Soucieux des effets néfastes que le changement climatique présente pour les sociétés et les économies d’aujourd’hui et de demain, les propriétaires d’actifs responsables sont de puissants alliés dans la lutte mondiale contre le changement climatique et en faveur de la limitation de la hausse de la température globale à 1,5°C au maximum.

En tant qu’investisseurs de long terme qui se tournent vers l’avenir pour financer leurs engagements, les propriétaires d’actifs veulent s’assurer que l’économie mondiale prospère, que les risques liés au climat sont pris en compte, et que les occasions d’investir dans un avenir plus propre sont saisies.

L’Alliance a été initiée par Allianz, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Folksam Group, PensionDanmark et Swiss Re début 2019. Depuis, Alecta, l’AMF, CalPERS, Nordea Life and Pension, Storebrand et Zurich les ont rejoints en qualité de membres fondateurs.

Réunie par l’Initiative financière du PNUE et les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), l’Alliance est soutenue par le WWF et fait partie de la campagne Mission 2020, une initiative menée par Christiana Figueres, ancienne Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

« Le défi de notre vie est d’atténuer les effets du changement climatique. La sphère politique, les entreprises et les sociétés du monde entier doivent agir ensemble pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. En tant que propriétaires d’actifs, nous nous montrerons à la hauteur de nos responsabilités et, en concertation avec les entreprises dans lesquelles nous investissons, nous nous orienterons vers des pratiques commerciales à faible intensité carbone. Nous avons déjà commencé et, à l’horizon 2050, nos portefeuilles seront neutres pour le climat », a déclaré Oliver Bäte, PDG d’Allianz.

Les membres de l’Alliance engageront des échanges avec les entreprises dans lesquelles ils investissent pour s’assurer qu’elles décarbonisent leurs modèles économiques. Les initiatives à l’image de « Business Ambition for 1.5°C - Our Only Future » lancée par le Pacte mondial des Nations unies seront des partenaires clés pour mobiliser les entreprises et les inciter à s’engager pour réduire leurs émissions nettes à zéro. L’Alliance collaborera également avec l’Investor Agenda, l’initiative Science Based Targets, Climate Action 100+ et l’alliance Ambition 2050 Ambition annoncée récemment.

Les membres de l’Alliance communiqueront de façon transparente au sujet de leurs progrès en se fixant des objectifs intermédiaires issus de l’article 4, paragraphe 9 de l’Accord de Paris. En s’engageant à faire passer leurs portefeuilles d’investissement à zéro émission nette de gaz à effet de serre à horizon 2050, les propriétaires d’actifs montrent l’exemple aux autres investisseurs, aux associations industrielles et, à l’ensemble des acteurs de l’économie mondiale.

« La Net-Zero Alliance démontre que les investisseurs institutionnels ont collectivement un rôle important à jouer pour favoriser la transition énergétique dont le monde a besoin. Pour les investisseurs comme CDPQ, il existe de nombreuses occasions de générer un rendement commercial en investissant dans des solutions sobres en carbone et de travailler avec les sociétés en portefeuille pour décarboniser leurs activités », a déclaré Michael Sabia, PDG de la CDPQ. « Les actions des investisseurs, combinées à l’évolution nécessaire des politiques publiques, induiront de réels changements dans tous les secteurs. »

Pour avoir un impact maximal, les membres de l’Alliance encouragent activement d’autres propriétaires d’actifs à se joindre à eux dans leur objectif de décarbonisation des portefeuilles et de réduction nette à zéro des émissions carbone d’ici 2050.