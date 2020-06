Nouvelle étape pour le projet de fonds de place « Objectif Climat » annoncé fin 2019 : les 12 investisseurs institutionnels [1] ,coordonnés par la Caisse des dépôts, avec le soutien de la Fédération Française de l’Assurance : ont sélectionné Amundi et Sycomore Asset Management pour gérer deux fonds d’actions cotées, et HSBC Global Asset Management pour gérer un fonds d’obligations d’entreprises.

Par cette initiative, les investisseurs placent la lutte contre le réchauffement climatique comme un axe majeur dans la gestion de leurs actifs financiers, dans le respect des Accords de Paris. Leurs intentions d’investissement représentent 230 M€ pour chacun des deux fonds actions, et 125 M€ pour le fonds obligataire, soit près de 600 M€ pour contribuer à l’alignement des portefeuilles avec les objectifs de la Cop21.

Les investisseurs remercient l’ensemble des sociétés de gestion participantes pour les efforts qu’elles ont déployées dans leurs réponses et la qualité de celles-ci. 3 expertes et experts de la finance et du climat, Anna Creti (Université Paris Dauphine), Céline

Guivarch (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) et Michel Cardona (Institut pour l’Economie du Climat-I4CE) ont été consultés dans le processus de sélection. Avec leur concours, les investisseurs ont parmi 45 propositions de qualité présélectionné 4 projets de fonds actions et 2 projets de fonds d’obligations (émanant d’Amundi, AXA IM, HSBC GAM, La Financière de l’échiquier, Sycomore AM).

Après auditions, les investisseurs ont finalement retenu les propositions d’Amundi et de Sycomore AM pour les actions et celle d’HSBC GAM pour les obligations.

Côté actions, la proposition d’Amundi, en gestion indicielle, s’appuie méthodologiquement sur les travaux du groupe d’expert « Benchmark » de la Commission Européenne et intègre une forte composante d’engagement auprès des sociétés détenues. Elle conduit à un portefeuille très diversifié. La proposition de Sycomore AM, de gestion active, construit un portefeuille plus concentré à partir d’une approche originale du climat et de l’environnement fondée sur la « Net Environnemental Contribution » (NEC) développée par Sycomore AM et ses partenaires.

Côté obligataire, HSBC Global Asset Management (France) propose une approche originale construite autour du budget carbone d’un individu Européen privilégiant les secteurs de la transition énergétique jugés les plus impactants. Cet « objectif climat » est mesuré à l’aide d’un score propriétaire utilisant les notions de carbone évité et de part verte du chiffre d’affaires, alignées avec les ambitions de l’accord de Paris.

Le lancement des trois fonds est programmé pour septembre 2020. Cette initiative est également soutenue par l’Af2i, l’AFG et Finance For Tomorrow.