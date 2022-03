« Cette attaque a non seulement altéré la confiance entre le gouvernement russe et le monde occidental, mais elle va également modifier de façon durable le système de sécurité et la politique énergétique de l’Europe, et créer une volatilité importante.

En tant que société fiduciaire mondiale, nous avons la responsabilité de relever les défis du marché mais aussi d’assumer notre part de responsabilité quant à la situation actuelle.

En raison du contexte, les fonds communs de placement gérés par DWS n’effectueront plus de nouveaux investissements dans des titres russes jusqu’à nouvel ordre.

En outre, en coordination avec les conseils d’administration des fonds, nous suspendons la souscription de nouvelles actions dans les fonds communs de placement ayant une exposition significative à la Russie et gérerons l’exposition existante à la Russie pour le compte de nos clients, conformément à la politique d’investissement de chaque fonds et à notre engagement fiduciaire.

Bien entendu, nous appliquons également toute sanction imposée par l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis à l’encontre des entités russes. » indique la société de gestion dans un communiqué.