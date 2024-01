Le règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) exige que les gestionnaires d’actifs fournissent davantage d’informations sur les risques et l’impact en matière de durabilité de leurs produits d’investissement vendus dans l’UE, le niveau de divulgation dépendant de l’objectif de durabilité des produits (article 8 ou article 9).

Le dernier rapport de Morningstar SFDR Article 8 and Article 9 Funds : Q4 2023 in Review fait le point sur le paysage des fonds article 8 et article 9 à la fin du mois de décembre 2023, en examinant des aspects tels que les flux, les actifs gérés, les lancements et les reclassements de fonds. Il se penche sur la divulgation des investissements durables, l’alignement à la taxonomie et les principales incidences négatives. Il fait également un point sur la réglementation.

Flux trimestriels & taux de croissance organique des fonds article 6, 8 et 9 Répartition trimestrielle des actifs par classification SFDR (en milliers de milliards d’euros)

Les principaux enseignements du rapport sont les suivants :

Au quatrième trimestre 2023, les fonds de l’article 8 ont enregistré les plus fortes décollectes trimestrielles jamais enregistrées et les fonds de l’article 9 leurs toutes premières décollectes trimestrielles, dans un contexte de pressions macroéconomiques persistantes et de baisse de l’appétit des investisseurs pour les produits ESG et durables.

Au cours des trois derniers mois, les investisseurs ont retiré 26,7 milliards d’euros des fonds de l’article 8. Les fonds sans engagement en matière d’investissement durable ont été touchés de manière disproportionnée (graphique 2).

Les fonds de l’article 9 ont subi des sorties nettes à hauteur de 4,7 milliards d’euros.

Le tableau sombre des fonds de l’article 8 et de l’article 9 au cours du dernier trimestre contraste avec la dynamique positive maintenue par les fonds de l’article 6, qui ont attiré 15,7 milliards d’euros de capitaux nets.

Sur l’ensemble de l’année 2023, les fonds de l’article 8 ont enregistré des retraits nets de 27 milliards d’euros, tandis que les fonds de l’article 9 ont collecté 4,3 milliards d’euros et les fonds de l’article 6, 93 milliards d’euros.

Les fonds de gestion active ont été à l’origine de toutes les sorties de capitaux au quatrième trimestre et sur l’ensemble de l’année. Les fonds passifs (articles 8 et 9) ont maintenu leur dynamique positive. (graphiques 2a et 2b)

Les actifs des fonds de l’article 8 et de l’article 9 ont augmenté de 1,7 % au cours du trimestre pour atteindre un nouveau record de 5 200 milliards d’euros. Ensemble, les fonds de l’article 8 et de l’article 9 ont vu leur part de marché augmenter encore pour atteindre près de 60 % de l’univers de l’UE, principalement en raison de la poursuite des reclassements de l’article 6 vers l’article 8 ou l’article 9.

Nous avons identifié 256 fonds qui ont modifié leur statut SFDR au quatrième trimestre, dont 218 qui sont passés de l’article 6 à l’article 8, tandis que seuls quatre fonds ont été rétrogradés de l’article 9 à l’article 8 (graphique 8d).

Hortense Bioy, directrice de la recherche sur l’investissement durable chez Morningstar, commente : « Trois ans à peine après l’entrée en vigueur du règlement SFDR, le tableau général des flux pour les fonds classés article 8 et article 9 semble plutôt sombre. Cependant, en analysant les dernières sorties de fonds de l’article 8, nous constatons que les fonds ESG passifs continuent de très bien résister et que les investisseurs préfèrent toujours les fonds qui s’engagent en faveur des investissements durables à ceux qui ne s’engagent pas. »

« Malgré les flux négatifs, les actifs des fonds de l’article 8 ou 9, à l’exclusion des fonds monétaires, ont atteint un nouveau record l’année dernière, avec 5 200 milliards d’euros, ce qui représente 60 % du total des actifs des fonds de l’UE. », complète Hortense Bioy.