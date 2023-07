Les fonds Income multi classes d’actifs ont connu une période difficile en 2022 lorsque la diversification traditionnelle entre les actions et les obligations a échoué. Le portefeuille équilibré classique 60 % actions / 40 % obligations a connu l’une des pires années de son histoire, illustrée par la baisse de 17,7 % de l’indice Morningstar Global 60/40 en USD.

"2022 a considérablement érodé les rendements à long terme des fonds des catégories d’allocation. Face au risque de récession qui se profile et à la volatilité élevée des marchés, les personnes à la recherche de revenus sont attirées par des produits moins risqués qui offrent des rendements sans prendre de risques d’investissement importants, tels que les livrets d’épargne et les fonds monétaires. Au niveau mondial, au cours de l’année écoulée jusqu’en avril 2023, les fonds monétaires ont dépassé les autres catégories de fonds avec 771 milliards de dollars de collecte nette, par rapport aux sorties nettes des fonds d’allocation (104 milliards de dollars), des fonds d’actions (529 milliards de dollars) et des fonds obligataires (447 milliards de dollars)" commente Bryan Cheung, Associate Director, Morningstar

La dernière étude de Morningstar intitulée Multi-Asset Income Funds : Navigating a Shifting Landscape examine comment les fonds axés sur le revenu et investissant sur différentes classes d’actifs (univers étudié portant sur les fonds transfrontaliers et les fonds domiciliés au Royaume-Uni) s’adaptent au nouveau contexte de taux plus élevés.

Les principales conclusions de l’étude :

Les dernières années ont été difficiles pour les fonds axés sur le revenu et investissant sur différentes classes d’actifs. La pandémie de 2020 a entraîné à la fois une perte en capital et une baisse des rendements ce qui a réduit la capacité de ces fonds à distribuer des revenus, et la forte chute de 2022 a considérablement érodé les rendements à long terme de ces fonds. Ces pertes faisaient suite à une période prolongée de faibles taux d’intérêt qui avait conduit les fonds Income multi-actifs à prendre davantage de risques, réduisant ainsi leur résilience dans les marchés baissiers.

Avec des revenus disponibles limités pour les distributions, les fonds dont l’objectif de distribution est plus ambitieux ont connu une baisse plus importante de leur capital au fil du temps. La réduction du montant de l’encours entraîne souvent une moindre participation à la croissance future et, surtout, des distributions de revenus plus faibles en termes absolus.

Depuis le début de l’année 2022, nous observons une tendance à l’augmentation de la distribution de revenus et une allocation obligataire croissante parmi les fonds Income multi-actifs.

Au sein de l’allocation obligataire, on observe un déplacement progressif vers des obligations de meilleure qualité, avec une augmentation de l’exposition à l’Investment Grade et une diminution de l’exposition au High Yield.

Les études de cas de Morningstar illustrent en outre la manière dont les gestionnaires peuvent utiliser leur flexibilité en matière d’allocation d’actifs pour ajuster leurs portefeuilles afin de capitaliser sur les opportunités de revenus ou d’atténuer les risques dans un environnement de marché changeant. Ils disposent de plusieurs leviers pour équilibrer le risque et le rendement : l’exposition aux obligations d’Etat de haute qualité devenues plus rémunératrices, les obligations Investment Grade et les liquidités, tout en obtenant de meilleurs rendements.