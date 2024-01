L’univers mondial des fonds ESG et durables a enregistré des rachats de près de 2,5 milliards d’USD au cours du dernier trimestre 2023 et c’est la première fois que les flux nets trimestriels sont négatifs, dans un contexte macroéconomique et géopolitique toujours difficile et une baisse de l’appétit des investisseurs pour les investissements ESG.