Le règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) exige que les sociétés de gestion fournissent davantage d’informations sur les risques et l’impact en matière de durabilité de leurs produits d’investissement vendus dans l’UE, le niveau de divulgation dépendant de l’objectif de durabilité des produits (article 8 ou article 9).

L’équipe ESG Manager Research de Morningstar a publié son rapport intitulé SFDR Article 8 and Article 9 Funds : Q1 2024 in Review, qui fait le point sur le paysage des fonds classés article 8 et 9 du règlement SFDR, en examinant des aspects tels que les flux, les actifs, les lancements, les reclassements et l’exposition aux investissements durables pour le 1er trimestre 2024.

Principaux enseignements

Au premier trimestre 2024, les flux vers les fonds article 8 ont rebondi, enregistrant 14 milliards d’euros de souscriptions nettes après trois trimestres de décollecte. Les flux entrants ont été tirés par les stratégies obligataires et les stratégies passives.

Les fonds article 9 ont subi des retraits pour le deuxième trimestre consécutif, pour près de 4 milliards d’euros.

En comparaison, les fonds article 6 ont recueilli 43 milliards d’euros de souscriptions nettes, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux trois trimestres précédents, marqués par de faibles entrées.

Au cours des cinq derniers trimestres, les fonds relevant de l’article 6 ont affiché des meilleurs résultats en termes de flux que les fonds relevant de l’article 8 et de l’article 9.

Les actifs totaux des fonds article 8 et article 9 ont augmenté de plus de 4 % au cours du premier trimestre pour atteindre le chiffre record de 5 500 milliards d’euros. La part de marché des fonds article 8 et article 9 a encore augmenté pour atteindre près de 60 % de l’univers de l’UE, principalement en raison de la poursuite des reclassements de fonds de l’article 6 vers l’article 8 ou l’article 9.

Nous avons identifié environ 220 fonds qui ont modifié leur statut SFDR au cours du premier trimestre, dont environ 190 qui sont passés de l’article 6 à l’article 8.

Les fonds article 8 et article 9 sont plus nombreux à cibler des investissements environnementaux que des investissements sur des thèmes sociaux.

Plus d’un tiers des fonds article 8 et près de 80 % des fonds article 9 visent des investissements environnementaux, tandis que 26 % des fonds article 8 et 55 % des fonds article 9 s’engagent à réaliser des investissements sociaux.

Flux trimestriels & taux de croissance organique des fonds article 6, 8 et 9 Hortense Bioy, directrice mondiale de la recherche sur l’investissement durable chez Morningstar et auteur du rapport, a commenté : « Les fonds article 8 attirent à nouveau des capitaux après une année de rachats, mais ils restent à la traîne du reste du marché. Alors que les gérants ESG actifs pansent leurs plaies, les investissements ESG passifs continuent d’attirer davantage d’investisseurs. »