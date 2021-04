Afin de conquérir rapidement les Etats-Unis, l’Angleterre, l’Espagne et la France, Christine de Wendel (ex COO de Mano Mano), Victor Lugger et Tigrane Seydoux (Fondateurs BIG MAMMA) réalisent une levée de fonds record de 20 millions d’euros en seed pour créer une solution de paiement dédiée à la restauration et ainsi simplifier le paiement au niveau mondial : sunday.

sunday est une fintech conçue par des restaurateurs pour les restaurateurs.

Il y a près d’un an, pour réduire les risques de contamination, Big Mamma lançait une solution similaire dans ses 14 restaurants à travers 3 pays, et les résultats ont dépassé de très loin la question sanitaire :

80% des clients de Big Mamma choisissent de payer via QR code

15 minutes en moyenne de gagnés pour les clients et le staff

40% de pourboires en plus pour les serveurs

50% des additions sont partagées en quelques secondes par les convives

12% de rotation des tables en plus

10% de plus sur le panier moyen

Face à cet engouement du grand public et devant l’intérêt de leurs confrères restaurateurs en Europe et aux Etats-Unis, les deux entrepreneurs décident de s’associer avec Christine de Wendel, Américaine ex COO de Mano Mano, pour proposer à tous les restaurateurs ce nouveau service de paiement plus simple, plus rapide et moins cher que leurs solutions actuelles de paiement.

Dès la réouverture des restaurants en France, sunday sera disponible dans des milliers de restaurants dont les tables du Groupe Bertrand, les établissements d’Éric Frechon, les lieux de Paris Society ou encore chez PNY, Eataly et dans des milliers de restaurants et d’hôtels de part et d’autre de l’Atlantique.