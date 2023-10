Morningstar a publié son analyse du marché des ETF et ETC en Europe pour le troisième trimestre 2023, qui a recueilli 29,7 milliards d’euros de flux, soit une collecte en légère augmentation (+1,8 milliard) par rapport au trimestre précédent, malgré un contexte de nette détérioration du sentiment sur les marchés financiers à partir du mois d’août.

Jose Garcia-Zarate, Associate Director, Passive Strategies chez Morningstar, commente : « Les investisseurs ont continué à investir dans les ETF européens au troisième trimestre malgré une détérioration marquée du sentiment, le message répété que les taux d’intérêt resteront à un niveau élevé pour une longue durée ayant fait son chemin. Les actifs ont atteint un nouveau record à 1 500 milliards d’euros, mais il ne s’agit que d’une augmentation marginale par rapport aux 1 490 milliards d’euros du deuxième trimestre, car les flux ont été presque entièrement dilués par des moins-values sur les marchés d’actions et d’obligations. L’exposition aux marchés d’actions américains est restée un thème favori, tandis que la réévaluation des attentes en matière de politique monétaire a incité les investisseurs obligataires à se positionner sur la partie la plus courte de la courbe des rendements. En fait, plusieurs des ETF obligataires qui ont collecté le plus au cours du trimestre ont été des produits de type "cash". »

Les principales conclusions pour le 3ème trimestre 2023 :

Le marché européen des ETF et ETC a attiré 29,7 milliards d’euros de flux au troisième trimestre 2023, contre 27,9 milliards d’euros au deuxième trimestre. Sur la période janvier-septembre, les flux se sont élevés à 96,5 milliards d’euros, dépassant déjà les 78,4 milliards d’euros enregistrés sur l’ensemble de l’année 2022

​​​​​​​Flux trimestriels sur les ETF et ETC en Europe (en milliards d’euros)

Les actifs sous gestion sont restés globalement inchangés à 1 500 milliards d’euros, contre 1 490 milliards d’euros au deuxième trimestre, les valorisations des marchés d’actions et d’obligations ayant pris une tournure négative à partir du mois d’août.

Les flux en faveur des ETF actions se sont élevés à 19 milliards d’euros, contre 12,6 milliards au deuxième trimestre. Les flux vers les stratégies obligataires ont atteint 12,2 milliards d’euros, contre 16 milliards d’euros au deuxième trimestre.

Les ETF ESG ont recueilli 7,3 milliards d’euros au troisième trimestre, contre 10,7 milliards d’euros au deuxième trimestre. Ils ont représenté 25,6 % de l’ensemble des flux sur les ETF et ETC au troisième trimestre, contre 24,3 % au deuxième trimestre.

Les ETF et ETC sur les matières premières ont enregistré des sorties de capitaux de 3,2 milliards d’euros au troisième trimestre, sous l’effet du désinvestissement des produits offrant une exposition aux métaux précieux, principalement l’or.

Les ETF thématiques ont connu une légère décollecte de 100 millions d’euros, tandis que les actifs ont chuté à 31,9 milliards d’euros, contre 34,8 milliards d’euros au deuxième trimestre. La grande nouvelle du trimestre sur le front des ETF thématiques a été le rachat du fournisseur d’ETF thématiques et durables européen ETF Rize par ARK Invest de Cathie Wood.

Flux trimestriels sur les ETF et ETC en Europe par grande classe d’actifs (en milliards d’euros)