► En novembre, les ETF européens ont attiré 14,6 milliards d’euros, signant ainsi leur troisième meilleur mois sur 2019. Si l’on y ajoute les chiffres de septembre et octobre, on obtient le meilleur trimestre jamais enregistré. Les entrées de capitaux ont été principalement alimentées par les ETF actions (+8,0 milliards d’euros) et obligataires (+2,7 milliards d’euros). Les flux à destination des matières premières ont quant à eux poursuivi leur légère progression (+234 millions d’euros). Parallèlement, les ETF Smart Beta ont enregistré leur meilleur mois de l’année 2019 (+1,7 milliard d’euros) et pourraient bien atteindre un nouveau record cette année.

► Dans un contexte marqué par la volatilité à travers toutes les classes d’actifs, la demande pour les investissements ESG est restée remarquablement stable. Le mois de novembre n’a pas fait exception à la règle et les ETF ESG ont à nouveau battu tous les records. La collecte mensuelle de 1,9 milliard d’euros a ainsi porté le total des flux annuel à 13,6 milliards d’euros. La tendance devrait se poursuivre dans la mesure où le plan d’action de la Commission européenne visant à financer une croissance durable, annoncé en mars 2018, obligera tous les investisseurs à tenir compte de critères ESG dans leurs décisions d’investissement.