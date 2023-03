Déclarer une récession pour l’économie américaine est l’une des tâches du National Bureau of Economic Research (NBER). Au vu de la plupart des indicateurs, on pourrait s’attendre à ce que le NBER le fasse d’une semaine à l’autre. La raison pour laquelle « pourrait » reste de mise est que le marché du travail continue d’être fort, du moins pour le moment. Comme l’a encore montré le taux de chômage de 3,4 % en janvier, les emplois continuent d’être nombreux, même si l’on tient compte de quelques problèmes de mesure liés à ce chiffre. Le niveau élevé de sécurité de l’emploi contribue à rendre la consommation plus robuste que ne le laisse supposer le fardeau que l’inflation et les taux hypothécaires élevés imposent aux ménages américains. Cette situation a à son tour un impact sur les anticipations d’inflation. Sur ce point, les marchés comme les banques centrales semblent un peu perdus. Rien qu’en février, les prévisions d’inflation pour les deux prochaines années ont augmenté de 80 points de base pour atteindre 3,15% [1].

Notre graphique de la semaine montre à quel point la situation actuelle est inhabituelle. Il illustre la proportion entre le taux de chômage et le nombre d’offres d’emploi (dans le cadre de la population active) aux États-Unis. Selon les derniers chiffres, il y a presque deux fois plus d’offres d’emploi que de demandeurs d’emploi. La dernière fois que ce ratio a été aussi élevé, c’était en pleine Seconde Guerre mondiale, lorsque l’industrie a dû se réorienter radicalement vers la production d’armes et que de nombreux jeunes Américains servaient à l’étranger.

Il existe de nombreuses explications à l’offre excessive d’emplois que nous connaissons aujourd’hui. Tout d’abord, du côté de la demande (de main-d’œuvre), les entreprises retardent probablement les licenciements par crainte de ne pas trouver suffisamment de travailleurs lorsqu’elles en auront à nouveau besoin. En outre, il existe probablement des inadéquations, notamment en termes géographiques et de compétences, entre les demandeurs d’emploi et les emplois créés, par exemple dans le cadre des initiatives de délocalisation. Du côté de l’offre, d’autres raisons peuvent expliquer la pénurie : les travailleurs sont devenus plus sélectifs, car les aides financières généreuses accordées pendant la crise de la Covid leur ont permis de se constituer un coussin de sécurité qui leur donne une marge de manœuvre adéquate ; les possibilités accrues de travail à domicile permettent de travailler davantage à temps partiel ; pendant la crise de la Covid, un nombre supérieur à la moyenne de personnes ont pris leur retraite.

Il faudra probablement attendre encore quelques trimestres avant que les raisons des distorsions sur le marché du travail commencent à être pleinement connues. Mais les banques centrales et les investisseurs doivent s’inquiéter des taux de chômage, des tendances salariales et de l’inflation dans l’immédiat. Il n’est donc pas étonnant que les banquiers et les investisseurs soient si dépendants des données et que les anticipations de taux d’intérêt et d’inflation restent si volatiles sur les marchés financiers. « Si le marché du travail, qui ne montre aucun signe d’affaiblissement, n’était pas en cause, la Fed devrait relever les taux d’intérêt à 5 ou 6 % », résume Christian Scherrmann, économiste américain chez DWS, à propos de la situation actuelle.

Offres d’emploi et demandeurs d’emploi