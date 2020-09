Ce n’est pas croyable, pas vrai ? Les actions américaines atteignent presque chaque jour de nouveaux sommets, les actions technologiques s’envolant dans la stratosphère. Cependant, si nous allons au-delà des indices traditionnels pondérés par la capitalisation tels que l’indice S&P 500, les choses sont bien différentes.

Un bon exemple en est le graphique d’aujourd’hui de Jeffrey Kleintop, responsable de la stratégie d’investissement chez Charles Schwab, qui montre l’indice MSCI All Country World ex USA Index et l’indice S&P 500, tous deux pondérés de la même manière.