Le taux 10 ans perd autour de 10 points de base (pdb) à environ 4.1 % aux Etats-Unis, 2.5% en Allemagne et 3% en France. Les actions américaines progressent, tirées par les secteurs Tech et Consommation discrétionnaire. Les valeurs Eurozone sous-performent, entravées par les défensives. Les titres japonais, dopés par la résilience de l’activité et la faiblesse de la devise, surperforment. Le dollar reperd du terrain (€/$ ≈ 1.085 ; $/¥ ≈ 145). Le Brent reste ferme à 88$/baril.

Détente de l’emploi US. Les données d’août signalent une réduction des créations d’emploi, une remontée du chômage et des tensions salariales moins fortes qui favoriseraient la décrue de l’inflation (ferme à +4.2% l’an en juillet sur le déflateur PCE « cœur »). Solide hausse des dépenses des ménages à +7.1% l’an, aux dépens de l’effort d’épargne.

Eurozone : perte de confiance, impulsion de crédit négative et inflation ferme. Recul de la confiance en août, surtout dans les services. Décélération du crédit en juillet, un frein pour l’activité. Taux de chômage de la zone stable à 6.4% en juillet. Fermeté de l’inflation à 5.3% l’an en août (au-dessus des attentes) en raison d’une poussée de l’énergie, mais recul de l’inflation « cœur » à 5.3% l’an. Les minutes de sa dernière réunion montrent que la BCE navigue à vue.

Atonie de la demande intérieure et reflux de l’inflation « cœur » en France. PIB réel confirmé à +0.5% au 2ème trimestre avec une demande intérieure (hors stock) atone. Inflation plus forte que prévu en août à 4.8% l’an, tirée par l’énergie mais repli du « cœur » à environ 3% l’an. Moral des ménages toujours en berne en août.

Japon : signes de résilience de l’activité. Modeste dégradation de l’emploi en juillet avec un taux de chômage à 2.7% et un ratio offres sur demandes qui s’effrite à 1.29. Solide hausse des ventes au détail à +6.8% l’an. Rebond des profits au 2ème trimestre à +11.6% l’an, un soutien probable pour les salaires.

Chine : nouvelles mesures pour pallier une activité décevante. Les autorités abaissent les taux hypothécaires (80 pdb) et le montant des apports. La Banque de Chine réduit le taux de réserves de changes des banques de 6% à 4% (dès le 15/09) et enraye la dépréciation du yuan.