Le dernier trimestre de l’année 2022 a encore été chargé pour les gestionnaires d’actifs qui ont dû se préparer aux normes techniques réglementaires du niveau 2 du règlement SFDR, entrées en vigueur en janvier 2023. En préparation, de nombreux gestionnaires ont revu la classification de leurs fonds et ont rétrogradé les produits de l’article 9 à l’article 8.

Morningstar publie aujourd’hui son étude trimestrielle SFDR Article 8 and Article 9 Funds : Q4 2022, qui fait le point sur l’évolution rapide du paysage des fonds classés dans les catégories 8 et article 9 du règlement SFDR, en examinant les flux, les actifs et les produits.

En outre, nous analysons les données partagées par les gestionnaires d’actifs via le modèle ESG européen, ou EET, qui inclut les expositions minimales en matière d’investissement durable et d’alignement à la taxonomie ainsi que la prise en compte des principales incidences négatives (ou PAI).

Les principales conclusions de l’étude trimestrielle sur les fonds SFDR sont :

Les fonds classés article 8 ont renoué avec les bénéfices au quatrième trimestre de 2022, recueillant 10,7 milliards d’euros de capitaux nets. Les fonds classés article 9 ont enregistré la plus faible collecte jamais réalisée, soit 5,1 milliards d’euros, en partie en raison de la récente vague de déclassements.

Les actifs des fonds relevant de l’article 8 et de l’article 9 ont augmenté de 7,3 % au cours de la période, pour atteindre 4 600 milliards d’euros, ce qui a fait passer leur part de marché combinée à 55 %.

Environ 420 produits ont changé de statut SFDR depuis septembre dernier, dont 307 ont été déclassés de l’article 9 à l’article 8, ce qui représente 175 milliards d’euros d’actifs, soit 40 % de la catégorie de l’article 9. D’autres reclassements sont attendus au fur et à mesure du traitement des nouveaux prospectus.

À la suite du reclassement d’importants fonds indiciels et d’ETF qui suivent des indices de référence de l’UE sur le climat, la part de marché des fonds passifs de l’article 9 est passée de 24 % à 5 %.

Près des deux tiers (63%) des fonds article 9 prévoient désormais d’avoir une exposition de plus de 70% aux investissements durables. Mais seulement 6,3 % des fonds article 9 visent une exposition comprise entre 90 % et 100 %, et seulement 36 fonds de notre échantillon visent une allocation de 100 % d’investissement durable.

Un peu plus d’un quart (27 %) des fonds article 8 dont le nom comporte le terme "durable" seraient conformes à la règle proposée par l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers) concernant les noms de fonds, tandis que la grande majorité (92 %) des fonds article 9 seraient conformes à cette exigence.

Le développement de produits est resté important au dernier trimestre de l’année, avec environ 165 fonds de l’article 8 et 49 fonds de l’article 9 lancés au cours des trois derniers mois de 2022. Alors que les offres générales axées sur l’ESG et la durabilité ont continué à représenter la majeure partie de l’activité de développement de produits, le climat est resté le thème le plus populaire représenté parmi les lancements de nouveaux produits.

Flux trimestriels des fonds Article 8, Article 9 et Article 6 (en milliards d’euros) Hortense Bioy, directrice de la recherche sur le développement durable, Morningstar, commente : "Près de deux ans après l’entrée en vigueur du SFDR, le paysage des fonds commercialisés comme verts dans l’UE connaît des changements radicaux. Nous nous attendons à ce que la récente vague de déclassements de fonds relevant de l’article 9 se poursuive, ce qui soulève des questions sur ce qui restera et sur l’utilité de cette catégorie. Les investisseurs regarderont de plus en plus au-delà des articles 8 et 9 et se concentreront plutôt sur le niveau d’exposition aux investissements durables, qui recoupent les deux classifications."