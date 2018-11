L’obligation, qui a permis de lever 15 millions de dollars auprès d’investisseurs internationaux, démontre que les pays peuvent faire appel aux marchés financiers pour financer l’utilisation durable des ressources marines. La Banque mondiale a soutenu la mise au point de cette obligation bleue et la prise de contact avec trois investisseurs, à savoir Calvert Impact Capital, Nuveen et Prudential.

« Nous sommes honorés d’être le premier pays à utiliser un instrument de financement aussi novateur. L’obligation bleue, qui fait partie d’une initiative combinant investissements publics et privés destinés à mobiliser des ressources pour autonomiser les populations et entreprises locales, aidera largement les Seychelles à réaliser la transition vers une pêche durable et à préserver nos océans tout en développant durablement notre économie bleue », se félicite Vincent Meriton, vice-président de la République des Seychelles, qui a annoncé l’émission obligataire lors de la conférence sur le thème « Our Ocean » tenue à Bali.

