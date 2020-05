Avec ce financement, la pépite tricolore entend démocratiser le développement et l’accès à une viande végétale saine et gourmande Made in France

Les produits seront distribués dès la fin du mois de mai 2020 dans les enseignes Monoprix partout en France, dans les enseignes Carrefour en Ile de France et à La Grande Épicerie à Paris

Les restaurateurs seront livrés dès leurs réouvertures via les distributeurs Prevogel, SDV, FoodEx et PlantB2B

Créée en 2019 par Guillaume Dubois et Cédric Meston, la start-up Les Nouveaux Fermiers se positionne sur le marché très prometteur de la viande végétale. Ce premier tour de table, mené auprès d’investisseurs privés (notamment Adrien de Schompré, co-fondateur de Sushi Shop, Philippe Cantet, ancien Directeur Général d’Innocent, et Edouard Roschi, cofondateur du Labo) et soutenu par le programme innovation de la BPI, va lui permettre de renforcer ses équipes, doper ses moyens de production et accélérer sa distribution sur tout le territoire.

La production de viande est l’une des activités les plus énergivores pour la planète. C’est en partant de ce constat que naît Les Nouveaux Fermiers. Les fondateurs se sont donnés pour mission de repenser l’alimentation, et de faire changer les habitudes de consommation des Français.

Après un an de R&D, la société a lancé ses premiers produits plant-based : steaks, aiguillettes et nuggets végétaux. Ces alternatives végétales ciblent en particulier les flexitariens - qui représentent 39% de la population française - et plus généralement tous les consommateurs qui s’interrogent sur l’impact de leur alimentation sur leur santé et l’environnement.

Des produits bons pour la santé et la planète

La prouesse de la gamme des Nouveaux Fermiers est triple. Gustative tout d’abord car les produits sont savoureux. Saine pour la santé grâce à une teneur en gras saturés beaucoup plus faible que dans la viande tout en conservant une valeur nutritive et une richesse en protéines équivalentes à celle de la viande. Et enfin, environnementale car les produits coûtent 11 fois moins de CO2 et 10 fois moins d’eau que la production de viande.

Un puissant réseau de distribution déjà mis en place pour les restaurants et les consommateurs

Déjà disponibles sur l’e-shop Comptoir Fermier, les produits des Nouveaux Fermiers s’apprêtent à investir les rayons de tous les Monoprix en France ainsi que ceux de la Grande Epicerie et de Carrefour à Paris. Les restaurants seront également approvisionnés dès leurs réouvertures.

Le seul acteur français du marché

Le marché du végétal en France a progressé de 24% en 2018 selon l’institut Xerfi, preuve d’un intérêt grandissant de la part des consommateurs. Avec son lancement sur le marché français, Les Nouveaux Fermiers se positionne comme le premier et l’unique acteur 100% français du marché de la viande végétale, face à d’autres acteurs américains et européens déjà bien implantés. La transparence des processus de fabrication et la traçabilité des produits vient appuyer la vision des Nouveaux Fermiers.