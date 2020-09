Acquis en 2013 et dirigés depuis par Marc Childs et Thierry Hoffmann, les Laboratoires Delbert sont spécialisés dans l’acquisition et la remise sur le marché de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, qui connaissent des ruptures d’approvisionnement.

Forts de leur savoir-faire réglementaire et de leur expertise métier, les collaborateurs de Delbert, avec le support d’experts cliniques, pré-cliniques, galéniciens, qualiticiens et chimistes, donnent un nouveau souffle à ces médicaments et les remettent à disposition des patients. Dans cette logique, les Laboratoires Delbert concentrent leurs efforts sur la recherche de fournisseurs de substances actives, et sur le transfert du savoir-faire de production au sein de sites essentiellement localisés en France et en Europe.

Les laboratoires Delbert disposent aujourd’hui d’un portefeuille de produits indispensables qui s’ancre dans des aires thérapeutiques bien définies (infectiologie, cancérologie et psychiatrie notamment) et ambitionnent de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros en 2020.

Cette opération, simultanée à l’acquisition du Lepticur, un traitement majeur des syndromes parkinsoniens induits par les neuroleptiques, auprès de Sanofi, marque le début d’une nouvelle phase de développement pour les Laboratoires Delbert. L’apport de 20M€ de fonds propres par le consortium, complétés par un financement unitranche apporté par Bpifrance Investissement et CIC Private Debt de 20 M€ donneront au Groupe les moyens d’accélérer le rythme d’acquisition de nouvelles autorisations de mise sur le marché ainsi que l’internationalisation de la société.

Marc Childs et Thierry Hoffmann, fondateurs et dirigeants des Laboratoires Delbert, déclarent : « Nous sommes très heureux de la réalisation de ces différentes phases d’acquisition et de financement dans ce contexte d’incertitude sanitaire. Mais plus encore, notre choix de nous faire accompagner par ces partenaires a été lié aux qualités humaines de nos interlocuteurs et leurs partages des valeurs qui nous ont guidés dans le développement de Delbert. Thierry et moi sommes, avec les présents apports et futurs, sûrs de pouvoir maintenir et donner une accélération au développement du portefeuille de produits essentiels, en Europe, pour les patients et les professionnels de santé ».

Bérangère Barbe et Agnès Huyghues Despointes (Sagard NewGen) soulignent « Nous sommes impressionnées par le développement effectué par Marc Childs et Thierry Hoffmann ainsi que leur équipe depuis 2013. Ils sont parvenus à construire un acteur remarquable sur un secteur de niche, alliant un réel savoir-faire pour réintroduire sur le marché des médicaments essentiels pour les patients et assurer leur disponibilité à long terme en rapatriant leur production en Europe, un thème d’actualité. Nous sommes ravies d’avoir convaincu Marc et Thierry de la capacité de Sagard NewGen à les accompagner dans le futur pour accélérer leur croissance en France et à l’international. »

Thierry Antonini (Socadif Capital Investissement) ajoute « Au-delà des chiffres et du remarquable parcours des Laboratoires Delbert depuis 2013, nous avons été très impressionnés par la forte éthique médicale de Marc et Thierry, qui place le patient et ses soignants au cœur de leurs préoccupations en assurant la permanence de la production de médicaments d’urgence. Nous sommes également très fiers que le consortium d’investisseurs proposé par Socadif, regroupant IDIA Capital Investissement et MACSF, ait été choisi par l’équipe des fondateurs des Laboratoires Delbert pour les soutenir dans leur projet de développement. »