Bridge, qui a connu un développement rapide et maîtrisé avec un premier établissement acquis en 2018, réalise près de 50 M€ de chiffre d’affaires. La société qui compte 26 EHPAD exploités en Ile de France, région Grand Est et Normandie ambitionne d’accélérer son développement en France en poursuivant sa stratégie ayant démontré son efficacité. Le Groupe se focalise sur une excellence opérationnelle offrant confort et bien être aux résidents, une gestion adaptée aux structures intermédiaires à taille humaine, un savoir-faire dans l’optimisation des établissements sous performants. Son modèle économique repose également sur la détention d’une grande partie des murs des établissements exploités pour permettre l’adaptation des structures aux enjeux démographiques et réglementaires.

Antonio Graça, Membre du Directoire d’123 IM indique « 123 IM connaît de manière étroite les équipes de Bridge pour les avoir accompagnées depuis 2018. Cette nouvelle opération marque une véritable relation de confiance qui s’est nouée avec un entrepreneur talentueux. Nous sommes fiers, de pouvoir accompagner le groupe, aux côtés de Montefiore Investment, dans la poursuite de sa stratégie de croissance externe. Nous avons été très rapidement convaincus par le modèle organisationnel de Bridge et sa capacité à poursuivre une forte dynamique de développement avec un maillage territorial cohérent, gage de synergies opérationnelles ».