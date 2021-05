Un an après sa création, et l’ouverture en janvier 2021 d’une première salle d’escalade de bloc dans le nouveau quartier parisien Batignolles-Cardinet, Climbing District lève 5,0M€ afin de poursuivre le développement de salles d’escalade de bloc urbaines, selon un concept inédit combinant activités sportives et culturelles, bien-être, services de proximité et coworking.

Pour cette levée, Climbing District s’est appuyée sur un écosystème de partenaires, dont 123 Investment Managers, reconnu aussi bien dans le secteur du sport que dans l’accompagnement des PMEs en croissance et des business angels disposant d’une longue expérience dans le secteur du retail.

Cette levée permettra à Climbing District de poursuivre le développement de son concept de grimpe urbaine en ouvrant, en France et à l’étranger, de nouveaux lieux proposant une expérience unique, alliant activité sportive, digitalisation, culture et convivialité. Ces nouveaux espaces multiservices, pleinement intégrés dans leur environnement local, se traduiront par la création de dizaines d’emplois non délocalisables, un dynamisme accru dans ses quartiers d’implantation, et des partenariats culturels et commerciaux avec les acteurs locaux.

Johan Devaux, directeur associé chez 123 Investment Managers, indique avoir « été séduit par la capacité de l’équipe Climbing District à élaborer une proposition de valeur alternative à ce qui peut être observé aujourd’hui sur le marché du sport en général et de l’escalade en particulier. Nous sommes convaincus que l’ouverture deces lieux hybrides alliant sport, convivialité et travail constitue le nouvel axe de développement du sport urbain. »

Pour Antoine Paulhac, directeur général de Climbing District, « cette levée de fonds confirme la solidité et l’originalité de notre projet et nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’accompagnement de 123 Investment Managers à ce moment crucial de notre développement.

Malgré le contexte épidémique qui peut paraître, de prime abord, défavorable, nous sommes convaincus d’être à un tournant du marché de l’escalade en salle. La crise a accéléré des tendances sociétales de fond : le public recherche aujourd’hui des expériences singulières axées sur la convivialité, le partage et de nouveaux usages, dans des lieux atypiques qui offrent des activités et des services multiples, accessibles à tous, sans contraintes, dans un environnement arty au design pointu.

C’est bien le sens de notre projet Climbing District : inventer de nouvelles destinations urbaines, des lieux de rencontres et d’activités, sans frontières entre loisir et travail. Nos espaces mixent autour de l’escalade, de nouveaux concepts et services de proximité pour en faire de véritables lieux de vie, articulant « grimpe, kiff et taf ». Nous contribuons ainsi au design des villes de demain, orientés vers la proximité, le service et sociabilisation. »