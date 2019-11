Vatel Capital s’était engagé à souscrire à l’opération via ses FCPI Dividendes Plus n°6 et n°7, pour un montant de 3 M€.

Vatel Capital a souscrit à l’introduction en Bourse d’Agripower, via les FCPI Dividendes Plus n°6 et n°7 pour un montant de 3 M€. L’introduction en Bourse a été un franc succès auprès des investisseurs institutionnels et particuliers avec un taux de sursouscription de 4,8 fois dont 23 fois par les actionnaires individuels.

D’un montant total de 6,75 M€ (clause d’extension incluse), cette opération boursière clé pour le développement d’Agripower permettra d’accélérer la stratégie de croissance de la société en vue de devenir un de acteurs majeurs de la transition énergétique en France. La levée de fonds a également pour vocation de financer le renforcement des équipes commerciales et techniques ainsi que l’extension de l’offre.

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d’unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives installées et fonctionnelles, Agripower est un des leaders français de ces marchés.

En 2018-2019, Agripower a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 7,2 millions d’euros, en croissance de 44% par rapport à l’exercice 2017-2018. La société, qui est rentable, affiche un résultat d’exploitation de 732,5 K€, représentant 10,1% du chiffre d’affaires. Agripower vise un chiffre d’affaires de 40 M€ à horizon 2023.

Vatel Capital accompagne Agripower depuis 2012

Pour rappel, Vatel Capital accompagne Agripower depuis la création de la société en 2012. Déjà active dans la méthanisation avec Méthanor, la société de gestion a soutenu Agripower dès son lancement, en fonds propres et en obligations convertibles via ses FCPI Dividendes Plus I et R. En 2014, Vatel Capital a une nouvelle fois accompagné le développement de la société sous la forme d’avance en compte-courant, via le FCPI Dividendes Plus 2. Enfin, la société de gestion a soutenu les besoins en financement d’Agripower avec un investissement sous forme d’obligations convertibles, via le FCPI Dividendes Plus n°5.

« Le franc succès de l’introduction en Bourse sur Euronext Growth récompense le dynamisme d’Agripower depuis 2012. Vatel Capital est ravi d’accompagner Agripower et son dirigeant Eric Lecoq dans cette nouvelle étape clé de son histoire, en vue de devenir l’un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France. », déclare Marc Meneau co-fondateur de Vatel Capital.

Pour rappel, les FCPI de Vatel Capital ont pour objectif de constituer un portefeuille de participations dans des entreprises innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes.