Spécialisée dans l’investissement en fonds propres au capital de PME cotées et non cotées, la société de gestion Vatel Capital a souscrit à l’émission d’obligations convertibles dans le cadre d’un contrat conclu le 6 mars 2019, via les FCPI Dividendes Plus 5 et 6. Cette opération permet à Biocorp de renforcer ses besoins en fonds propres dans le cadre de ses futurs projets de développement à hauteur de 1 M€ .

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), Biocorp est une société française, labélisée BPI « Entreprise innovante » et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d’expérience, plus de 30 millions d’unités produites chaque année et 12 familles de brevets, Biocorp est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients.

Pour rappel, les FCPI Dividendes Plus 5 et 6 ont pour objectif de constituer un portefeuille de participations dans des entreprises innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes.