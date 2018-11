L’objectif de cet investissement est d’accompagner la croissance en France et à l’international de cette PME dont la manufacture de tisanes est installée en Haute-Savoie depuis 42 ans.

Fort d’un chiffre d’affaires de 12,8 millions € en 2018 et d’une gamme de 28 infusions et 8 thés, les 2 Marmottes a souhaité maintenir la fabrication de ses produits au cœur des Alpes. Son authenticité, son positionnement fort sur la naturalité et son ancrage local sont très appréciés des consommateurs. L’entreprise connaît un taux de croissance annuel moyen de 18% entre 2015 et 2017.

Avec près de 40% du chiffre d’affaires réalisé dans la région Rhône-Alpes, les leviers de croissance sont conséquents ; autant par l’amélioration du référencement que par le développement de la marque pour mieux faire découvrir le savoir-faire et les bienfaits de la marque d’infusions 100% plantes venue des montagnes.

Le marché des infusions est en progression importante sur les deux dernières années avec une croissance de près de 7% en 2018. Ces chiffres s’expliquent notamment par une quête croissante de naturalité et de bien-être dans l’alimentation de la part des consommateurs. En effet, d’après l’étude Opinionway – FrenchFood Capital réalisée en Septembre 2018 auprès d’un échantillon de 1044 personnes, 57% des français ont confiance dans les produits dont les ingrédients sont garantis d’origine naturelle et 67% dans les produits garantis d’origine Française.

L’entreprise Les 2 Marmottes entend bien satisfaire leurs attentes et FrenchFood Capital l’accompagnera dans cet objectif en développant sa présence dans les rayons des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) afin d’atteindre 80% de distribution en valeur d’ici 2023 ainsi que dans le CHR où la marque est encore peu présente.

Convaincue par le potentiel de cette entreprise française qui rentre pleinement dans sa thèse d’investissement, l’équipe de FrenchFood Capital sera fortement engagée aux côtés d’une équipe de direction renforcée pour soutenir le plan de développement des prochaines années.

Jean-Marc Stezycki – Les 2 Marmottes : « J’ai choisi FrenchFood Capital pour accompagner Les 2 Marmottes dans notre volonté de grandir en France et à l’international. Pour répondre aux attentes de nos clients et pour préserver la qualité de nos produits, j’ai fait le choix de la croissance en m’appuyant sur une équipe d’entrepreneurs qui a bien compris l’ADN de la marque de l’entreprise et son potentiel de développement. Je sais qu’ils ont les compétences et le réseau pour aider l’entreprise dont j’ai hérité de mes parents à aller plus vite ».

Perrine Bismuth - FrenchFood Capital : « Nous avons créé FrenchFood Capital pour accompagner le développement des PME françaises de l’alimentaire avec une forte valeur de marque correspondant aux tendances fortes de consommation. La société Les 2 Marmottes s’inscrit pleinement dans cette thèse. Dotée d’un positionnement fort sur la naturalité, correspondant aux tendances actuelles de consommation et avec une maîtrise totale de la plante, de la culture à la mise en sachet, Les 2 Marmottes a une valeur de marque solide reposant sur un socle qualitatif très fort. A cette qualité supérieure au reste du marché s’ajoute le fort attachement des consommateurs à cette PME qui a su déringardiser l’infusion par l’humour. »