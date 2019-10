La transaction - sous réserve de l’approbation réglementaire habituelle de l’ACPR - constituera la première opération en capital-investissement de Toscafund en France.

Créée en 2007, l’Établissement de paiement pan-européen Lemon Way offre des solutions de paiement à destination des marketplaces, plateformes de crowdfunding et sites de e-commerce à la recherche d’un système de traitement des paiements et de collecte pour compte de tiers dans un cadre sécurisé et réglementé. La FinTech se distingue en nouant des partenariats stratégiques avec plusieurs banques européennes, afin de proposer des solutions ouvertes et agiles à ses clients.

A ce jour, plus de 1400 places de marché européennes en ligne, dont 200 plateformes de financement participatif ont été séduites par les services de Lemon Way. Depuis décembre 2012, la société a enregistré 120 plateformes en tant qu’agents de paiement auprès de l’ACPR - Banque de France.

En 2018, la société a traité un volume d’affaires de 1,9 milliard d’euros de flux grâce à la qualité de son offre et la croissance naturelle de ses plateformes partenaires. La FinTech ambitionne d’accélérer encore pour atteindre les €3 milliards de flux fin 2019, soit une croissance de 58%.

Avec cette nouvelle levée, Lemon Way a pour objectif de poursuivre le développement de ses produits, à travers une API robuste et de nouveaux services de paiement en phase avec les exigences complexes de ses clients. La FinTech, qui opère déjà dans 12 pays européens, est bien implantée en France, en Italie et en Espagne, et va renforcer sa présence en Angleterre et en Allemagne pour devenir l’un des établissements de paiement leaders en Europe.

« Nous sommes très heureux d’avoir trouvé en Toscafund un partenaire influent, doté d’une expérience internationale et parfaitement complémentaire à nos investisseurs du premier tour Breega et Speedinvest. Cet investissement va nous apporter des ressources supplémentaires pour nous permettre de franchir l’étape supérieure. », déclare Antoine Orsini, Directeur général et co-fondateur de Lemon Way. « Toscafund est un investisseur de premier plan qui comprend parfaitement l’écosystème des acteurs régulés. Cette levée de fonds nous aidera à développer notre plateforme technologique et financer notre expansion géographique », ajoute Damien Guermonprez, Président exécutif de Lemon Way.

Fabrizio Cesario, Associé chez Toscafund, l’un des plus importants gérants de fonds au Royaume-Uni, déclare : « Nous sommes ravis de rejoindre les actionnaires existants de Lemon Way et de soutenir l’équipe avec notre capital et notre expertise dans les services financiers. S’appuyant sur la longue expérience de Toscafund dans le financement de la croissance des entrepreneurs prospères, cette transaction cadre parfaitement avec nos objectifs consistant à aider les entreprises surfant sur les mutations technologiques pour disrupter le secteur des services financiers. »

« Le marché que cible Lemon Way est en pleine expansion : les places de marché en ligne B2C, B2B et financières émergent dans toute l’Europe », ajoute George Koulouris, Associé chez Toscafund. « Leur technologie et leur expertise unique leur donnent une longueur d’avance ».

Lemon Way et Toscafund ont été conseillés par les cabinets d’avocats respectifs Goodwin et Proskauer. Cette opération fait suite à une levée de fonds Série A de €10m réalisée en juillet 2018 avec les fonds de capital-risque Breega et Speedinvest.