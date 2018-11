Entrepreneur Venture et Targa Capital annoncent l’acquisition par Legrand, société du CAC 40 et leader mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, de 100% du capital de la société R.Finances SAS, société actionnaire majoritaire de Debflex.

En leur qualité d’associés de R.Finances, Entrepreneur Venture et Targa Capital ont accompagné Defblex depuis 2012 jusqu’à cette acquisition par le leader du marché. Leur investissement a été effectué par le biais d’une augmentation de capital et d’une émission d’obligations convertibles qui permettent aux fonds gérés par Entrepreneur Venture d’obtenir un multiple de 3,90 sur leurs actions et un multiple global de 2,82 sur l’ensemble de leur investissement.

Debflex, entreprise familiale de matériel électrique basse tension dédié aux activités de bricolage, a su atteindre une taille conséquente lui permettant d’intéresser Legrand :« Nous sommes le second acteur du marché sur le bricolage derrière Legrand », rappelle Jean-Éric Riche, le président-directeur général de Debflex. La société emploie environ 120 personnes pour un chiffre d’affaires supérieur à 35 millions d’euros. Son attractivité repose sur son positionnement, développé par l’entreprise au cours de ses 70 années d’existence : « Notre spécificité est de nous positionner sur le meilleur rapport qualité/prix avec des produits moins chers et des marques de distributeurs », poursuit-il. Selon lui, le groupe a été séduit par « notre capacité à produire très vite des offres différentes »et « nos produits design complémentaires aux leurs ».

Il est dans l’intention de Legrand de procéder à une offre de rachat des actions Debflex non détenues par R. Finances, en vue de la radiation des actions Debflex du marché Euronext Access, à un prix par action Debflex qui ne serait pas inférieur à 2,50 euros.

A travers ce rapprochement, Legrand souhaite compléter son dispositif dans le segment porteur des travaux de bricolage en France en s’appuyant sur l’expertise spécifique développée par Debflex. Cela permet au même moment à Debflex d’accélérer encore son développement sur ses marchés.