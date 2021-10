Elle réalise pour cela une opération de LBO (Leveraged Buy-Out) avec ses deux fondateurs dirigeants dont le financement est assuré par une dette unitranche apportée par OMNES et dispose de nouveaux moyens pour conduire des acquisitions. A cette occasion, le fonds d’investissement ISAI Expansion, présent au capital depuis 2019, renforce sa participation.

Legalstart est aujourd’hui le numéro 1 français des services juridiques et administratifs en ligne à destination des TPE/PME avec plus de 300.000 utilisateurs accompagnés depuis son lancement en 2014.

La société propose une large gamme de services permettant aux entrepreneurs français de créer et gérer leur entreprise de manière 100% digitale. En quelques années, Legalstart a bouleversé le paysage juridique français et s’est progressivement imposée comme la plateforme de référence dans le secteur. La simplicité de son utilisation et la pertinence de ses solutions ont convaincu des centaines de milliers d’utilisateurs et Legalstart incarne aujourd’hui ces nouveaux outils qui réduisent la complexité administrative et favorisent l’esprit d’entreprise.

Rentable depuis l’origine, Legalstart poursuit une dynamique exceptionnelle qui se traduit par une croissance annuelle supérieure à 70% depuis 2015. « Cette trajectoire a été réalisée sans avoir à lever de fonds, en autofinancement total, ce qui est assez rare dans l’écosystème français », souligne Pierre Aïdan.

Aujourd’hui en avance de phase sur ses objectifs de développement, Legalstart a lancé cette opération de LBO qui lui permet de renforcer ses ambitions en matière de croissance externe et d’associer au capital son équipe de managers.

Pierre Aïdan, Co-fondateur et Président, déclare : “ Nous sommes très heureux d’avoir le soutien d’ISAI et d’avoir convaincu l’équipe de dette privée d’OMNES de rejoindre notre projet. Tout a été très vite depuis notre lancement et cette opération marque une nouvelle étape dans notre développement. La rentabilité du projet conjuguée au potentiel d’hyper croissance ont été les facteurs clés du succès de l’opération. Aujourd’hui, nous sommes plus que jamais enthousiastes à l’idée de proposer des services ultra-fluides à tous les entrepreneurs et travailleurs indépendants afin de les aider à se lancer et à gérer leur entreprise dans les meilleures conditions possibles".

Timothée Rambaud, Co-fondateur et Directeur Général, déclare : “Avec cette opération de LBO, Legalstart a clairement franchi un cap qui la singularise sur le marché français et européen. Ce qui est hyper excitant c’est de voir la multitude d’opportunités qui s’offrent à nous. La récente introduction en bourse du leader américain des services juridiques en ligne constitue également une vraie source d’inspiration sur le champ de possible dans notre secteur. Nous avons la chance d’avoir pu attirer de nombreux talents chez Legalstart et notre Comex et toutes nos équipes opérationnelles sont mobilisés pour nous permettre de consolider notre leadership. ”

“Nous sommes très heureux de renforcer notre participation aux côtés des fondateurs et des managers de Legalstart ; le chemin parcouru depuis notre association en 2019 est remarquable, avec un véritable changement de dimension, et les perspectives devant nous le sont tout autant. Nous avons toute confiance dans les équipes, dans le modèle aujourd’hui déployé et avons l’ambition commune de continuer à investir pour saisir les opportunités qui ne manqueront pas de s’offrir à nous. “ déclare Nicolas Martineau chez ISAI.

« Nous sommes très heureux d’accompagner la société Legalstart qui offre une solution digitale simple et efficace à tous les entrepreneurs pour créer et gérer leurs entreprises. Nous avons été séduits par ses fondateurs qui ont su développer une entreprise rentable depuis son lancement. De plus, en renforçant récemment son équipe de direction, la société affiche clairement son ambition de s’inscrire dans la perspective d’une croissance forte, maitrisée et durable. » déclare Benoît Faguer chez Omnes Capital.