Caption, première plateforme permettant d’acheter et de vendre des actions des meilleures startups françaises lance « Caption Liquidity Program ». Une offre inédite permettant aux startups d’organiser, sur sa marketplace, des opérations de vente d’actions de leurs salariés. Un modèle baptisé par Ledger, la licorne française pionnière dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies, qui a permis à 12 premiers salariés de vendre près d’1M€ d’actions !

Depuis l’ouverture de son service, le succès de Caption ne cesse de faire parler dans l’écosystème de la French Tech. La plateforme enregistre une croissance mensuelle de ses membres de 25% et sa communauté atteint aujourd’hui 16 000 personnes (investisseurs particuliers et professionnels). Une trentaine de ventes ont été finalisées permettant à près de 500 investisseurs d’entrer au capital des startups françaises du moment et à plus de 50 personnes (majoritairement des salariés) de réaliser 7M€ de cash out.

Fort de ces résultats, Caption lance aujourd’hui « Caption Liquidity Program », un service dédié aux startups qui souhaitent organiser pour leurs salariés des fenêtres de liquidité en leur permettant de vendre leurs actions au moment et au prix qu’ils souhaitent.

Un dispositif inédit qui profite aux salariés et à la startup

La mise en place du « Caption Liquidity Program » par une startup profite en premier lieu et avant tout à ses salariés. Ces derniers peuvent en effet céder leurs BSPCE et actions sans attendre que la startup entre en Bourse ou soit rachetée pour matérialiser le fruit de leur travail et de leur engagement.

Pour les startups, ce nouveau service est une nouvelle manière de remercier concrètement et à échéances prévues celles et ceux qui participent quotidiennement à leur développement. Cela permet également de booster leur attractivité et leur marque employeur lors des recrutements en se démarquant d’autres start-ups qui ne disposent aujourd’hui pas de fenêtre de liquidité. Comme le précise Quentin Ricomard (CFO Ledger), “nous avons un plan de recrutement important en 2022, et Caption nous donne notamment la possibilité de nous différencier pour attirer les meilleurs talents. Rendre l’equity réel pour nos salariés est primordial”.

Enfin, en organisant des programmes de cession sur Caption, les start-ups s’assurent de maîtriser les paramètres autour de l’opération. Elles peuvent en effet définir les fenêtres de vente annuelles et la proportion d’actions cédables pour chaque salarié, mais aussi décider de préempter les actions vendues par leurs salariés ou valider le transfert libre des actions auprès de nouveaux actionnaires clients de Caption.

“Nous sommes ravis d’avoir pu travailler avec les équipes de Ledger sur ce partenariat inédit dans la French Tech. Grâce à son expérience du marché secondaire, Caption a pu mettre en place le cadre juridique et réglementaire nécessaire à la bonne exécution des transferts d’actions, sans que les salariés de Ledger n’aient eu besoin de sortir un euro. Il s’agit d’un vrai plus quand on sait les sommes importantes que peuvent représenter parfois l’exercice de BSPCE !” précise Lucas Mesquita, cofondateur de Caption.

Près d’1M€ d’actions réservées en 15 minutes pour la 1ère opération de Ledger

La première startup à adopter « Caption Liquidity Program » est Ledger, la licorne française pionnière dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. Une première couronnée de succès puisque les 966 000€ d’actions mis en ligne sur la plateforme ont été bookés en 15 minutes seulement par 123 investisseurs (ticket moyen à près de 8 000€) qui seront regroupés au sein d’une holding dédiée pour préserver la gouvernance de la société.

Un record absolu pour Caption qui permet à 12 salariés de Ledger de bénéficier du fruit de leur travail à hauteur de 80 500 € en moyenne. Fort de ce succès, les équipes de Ledger ont d’ores et déjà prévu d’ouvrir de nouvelles fenêtres de liquidités pour leurs salariés avant la fin de l’année. Caption mène également des discussions avancées avec d’autres scale-ups souhaitant proposer à leurs salariés ces nouveaux programmes de liquidité.