Cette acquisition renforce l’offre logicielle de Lectra dans la mode.

Lectra annonce la signature d’un accord en vue d’acquérir l’intégralité du capital et des droits de vote de la société roumaine Gemini CAD Systems. Acteur mondial majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra conçoit des solutions d’intelligence industrielle – logiciels, équipements, données et services – pour les marques, les fabricants et les distributeurs.

Fondée en 2004, Gemini CAD Systems (Gemini) a développé plusieurs solutions logicielles innovantes, essentiellement de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), pour les petites et moyennes entreprises de la mode. Grâce à son réseau de partenaires, Gemini est présent dans plus de 60 pays.

« Nous nous réjouissons d’accueillir les équipes talentueuses de Gemini qui ont créé des solutions logicielles de pointe, adaptées à la manière dont les entreprises de mode souhaitent travailler aujourd’hui. Le portefeuille de produits de Gemini complète l’offre logicielle de Lectra, déjà renforcée par la récente acquisition de Gerber Technology », déclare Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra. « Ensemble, nous allons créer des synergies entre les offres actuelles de Gemini, Lectra et Gerber Technology et apporter de nouvelles innovations disruptives à l’industrie de la mode », conclut-il.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Lectra d’enrichir sa présence et sa proposition de valeur sur le marché de la mode.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Lectra. Nous sommes convaincus qu’avec le fort leadership de Lectra, son expertise inégalée dans le secteur de la mode et la force de ses équipes, nous serons en mesure de renforcer la compétitivité de nos clients et les aider à accélérer leur transformation digitale », déclare Traian Luca, CEO et fondateur de Gemini.

La transaction porte sur l’acquisition dès à présent de 60% de Gemini pour 7,6 millions d’euros. L’acquisition du capital et des droits de vote restants se fera en deux temps, en septembre 2024 et septembre 2026. Le montant de l’acquisition de l’intégralité du capital de Gemini dépendra de la croissance du chiffre d’affaires de Gemini, et devrait être compris entre 13 et 20 millions d’euros.