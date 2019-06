Contentsquare - la plateforme leader de l’optimisation de l’expérience digitale choisie par des marques telles que Avis, Sainsbury’s, Sephora et Walmart annonce aujourd’hui l’acquisition de la startup française ultra-innovante Pricing Assistant, qui propose une solution d’optimisation des prix et d’e-merchandising.

L’objectif pour Contentsquare est de compléter son actuel analyse des comportements utilisateurs en ajoutant des données sur les prix, les produits et la concurrence. L’intégration du e-merchandising s’inscrit parfaitement dans la mission de Contentsquare consistant à aider les équipes digitale - et notamment celle e-commerce - à comprendre les intentions et les objectifs de leurs clients et à créer de meilleures expériences d’achat.

En allant au-delà des indicateurs traditionnels, Contentsquare offre aujourd’hui aux marques une compréhension fine des comportements des utilisateurs sur leurs sites web / mobiles et leurs apps, leurs permettant ainsi d’identifier les éléments qui favorisent l’engagement du visiteur ou, au contraire, ralentissent sa conversion.

En ajoutant des données d’e-merchandising (prix, produit, stock, livraison, avis et promotion) aux analyses comportementales de Contentsquare, les marques et les retailers pourront demain prédire précisément les motifs d’achat ou d’abandon des clients. Ils pourront également comprendre comment améliorer l’expérience en ligne afin d’optimiser leurs taux de conversion et le niveau de satisfaction de leurs visiteurs.

« L’acquisition de Pricing Assistant nous permet d’intégrer à la plateforme Contentsquare des modules essentiels d’optimisation des prix et d’e-merchandising, et ainsi de rendre plus fine et plus accessible la connaissance client », déclare Jonathan Cherki, fondateur et CEO de Contentsquare. « Aujourd’hui, notre plateforme d’UX analytics est la seule au monde qui intègre les impacts du prix et du e-merchandising à l’analyse du comportement client. Nous sommes très heureux d’accueillir la talentueuse équipe de Pricing Assistant et d’innover davantage ensemble pour intégrer toute la puissance du e-merchandising dans nos solutions. »

Pricing Assistant a développé depuis 6 ans une technologie de pointe basée sur son propre algorithme de « crawling ». Une indexation du Web grâce à laquelle les marques et retailers de toutes tailles optimisent leurs stratégies tarifaires. La solution de Pricing Assistant propose ainsi des informations uniques sur les tarifs de la concurrence en ligne et des outils d’optimisation des prix dans des environnements souvent hautement concurrentiels.

Dans le cadre de cette acquisition, toute l’équipe de Pricing Assistant, incluant les co-fondateurs Martin de Charette et Sylvain Zimmer, rejoindra Contentsquare dans ses bureaux de Paris.

« Nos technologies sont complémentaires, mais ce n’est pas tout : en terme de culture d’entreprise, nous sommes très similaires à Contentsquare », déclare Martin de Charette, co-fondateur et CEO de Pricing Assistant . « Nous partageons nos origines françaises, mais également les mêmes valeurs dont l’ambition et la créativité ! Nous sommes tous très fiers d’intégrer une plus grande et belle équipe, dont les ressources nous aideront à franchir un nouveau palier. Ensemble, nous proposerons aux marques et aux retailers l’analyse la plus complète des motifs d’achat ou d’abandon des clients, mais également des données qui permettront de déployer, au bon moment et en temps réel, des stratégies d’acquisition très compétitives. »

Née en 2012, Contentsquare n’a cessé de grandir et d’innover. L’an passé, l’entreprise a agi sur plusieurs fronts : elle a réalisé une levée de fonds en série C de 60 millions de dollars (portant à 120 millions le financement par capital-risque) ; lancé de nombreux produits comme CS Live, une extension de navigateur permettant aux clients de consulter les principales métriques comportementales directement sur leur site Web (sans passer par un tableau de bord) ; s’est associée à plusieurs entreprises leaders, notamment Salesforce tout récemment.