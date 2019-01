Avec ce deuxième tour de table, la start-up souhaite développer son service dans toutes les villes moyennes françaises

LeCiseau.fr, le leader français de la réservation en ligne en salons de coiffure, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 3,2 millions d’euros, réalisée auprès de Matmut Innovation, 123 IM et UL Invest. Cette levée de fonds va permettre à la start-up de recruter de nouveaux talents et d’accélérer la croissance de la marque dans l’hexagone.

Un succès national

Unique spécialiste du marché de la coiffure, LeCiseau.fr a su s’imposer en un peu plus de deux ans comme le leader français de la réservation en ligne de prestations de coiffure. La proposition de valeur qui consiste à proposer des offres exclusivement à -50% aux internautes pour remplir les créneaux vides des salons de coiffure, a permis à la start-up de s’imposer face aux acteurs historiques du secteur.

La start-up qui a multiplié par 7 son chiffre d’affaires en 2018, compte aujourd’hui plus de 3000 coiffeurs partenaires et dispose d’une présence nationale dans 12 grandes agglomérations.

Grâce à son concept smart-cost (consommer de façon plus intelligente dans une approche “gagnant-gagnant” de la relation client/commerçant), LeCiseau.fr met les artisans coiffeurs au cœur de sa stratégie et apporte une réponse aux nouveaux enjeux économiques des professionnels de la coiffure. Ainsi depuis son lancement, près de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnels ont été générés en ramenant les français dans les salons de coiffure.

De plus, LeCiseau.fr a récemment annoncé un partenariat avec Pages Jaunes, un acteur historique de la recherche de services de proximité pour déployer son offre à plus large audience.

Redynamiser les centres-villes des villes moyennes françaises

Cette levée de fonds va permettre à LeCiseau.fr d’accélérer le développement de la marque à l’échelle nationale.

Le recrutement d’une vingtaine de nouveaux collaborateurs (Développeurs web, Sales, Account Managers, Marketing, Support) va permettre à la marque de se développer dans tout l’hexagone. L’objectif ? Tripler son réseau de partenaires d’ici fin 2019 et être présent dans les 250 villes moyennes françaises.

La start-up contribue ainsi au plan national “Action cœur de ville" qui vise à redynamiser les centres-villes des villes moyennes de France (entre 30 000 et 50 000 habitants) qui regroupent 23 % de la population française et 26% de l’emploi.

“Nous sommes ravis que Matmut Innovation, 123 IM et UL Invest rejoignent l’aventure LeCiseau.fr. Ce nouveau tour de table va nous permettre d’asseoir notre statut de leader et de continuer d’accompagner les commerçants dans leur transition numérique et de faire renouer les français avec leurs coiffeurs". commente LeCiseau.fr.

Pour cette levée de fonds, LeCiseau.fr a été accompagné par eCAP PARTNER et le cabinet EMROAD Avocats.