Ce montant a été collecté auprès d’investisseurs d’Europe, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Asie.

Mirabaud Asset Management est ravi de ces engagements confirmant l’intérêt pour la deuxième stratégie de private equity thématique du Groupe. Un véhicule d’investissement dédié aux « Entreprises du Patrimoine Vivant » dans le secteur du luxe a en effet déjà été clôturé avec succès en décembre 2018.

Le véhicule Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation vise à tirer parti de la révolution actuelle relative à la consommation des millennials, en soutenant les entrepreneurs européens et mondiaux susceptibles de devenir des acteurs clés dans les domaines du numérique, du lifestyle et de l’innovation. En plus d’apports en capital, l’équipe de Mirabaud Asset Management fournira également une assistance et des conseils dans les domaines du marketing, de la gestion, de la distribution et de l’innovation.

L’équipe hautement qualifiée responsable du véhicule Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation est composée de David Wertheimer, qui travaille aux côtés de Renaud Dutreil, Responsable du Private Equity, ainsi que Luc-Alban Chermette, Responsable Adjoint.

Les nouvelles tendances des consommateurs s’accélèrent en raison du contexte actuel

Malgré l’incertitude qui persiste en raison de la pandémie de coronavirus, les bouleversements économiques devraient accélérer les nouvelles tendances et stimuler les sociétés innovantes suivies par la stratégie Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation.

« Le positionnement de notre stratégie a toujours été orienté vers de nouveaux modes de consommation, qui n’ont été que renforcés par les tendances économiques internationales actuelles. Les sociétés que nous ciblons sont toutes dotées de modèles économiques en phase avec les comportements et les attentes des consommateurs d’aujourd’hui comme de demain. Le secteur du lifestyle évolue et intègre de plus en plus le bien-être personnel et l’innovation, tandis que les consommateurs exigent de de la part sociétés et des marques qu’elles soutiennent des valeurs, telles que l’engagement social et la conscience environnementale », déclare David Wertheimer.

Les domaines ciblés par le véhicule Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation comprennent des marques de prêtà-porter, de produits de beauté et de cosmétiques, de bijoux et de montres, d’accessoires, ainsi que de santé et de lifestyle. Cependant, l’ADN de ces groupes sera distinct des modèles économiques traditionnels, par leurs offres de produits, leurs canaux de distribution et une expérience clients innovante. Les marques devront également véhiculer des valeurs fortes et authentiques, en particulier en matière d’engagement et de responsabilité envers la société et l’environnement.

En outre, la stratégie Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation vise à investir dans des acteurs B2B du « lifestyle numérique » capables de tirer parti de l’évolution des nouvelles technologies dans les écosystèmes de la FashionTech et de la Retail Tech.

« Alors que l’intérêt des investisseurs pour le secteur du lifestyle avait déjà conduit les valorisations à des niveaux excessifs, la pandémie de Covid-19 a entraîné une correction opportune des valeurs et a augmenté les besoins en liquidités des sociétés du secteur », ajoute Lionel Aeschlimann, Associé gérant et CEO de Mirabaud Asset Management.

« Notre capacité d’investissement nous permet de bénéficier d’un certain nombre d’opportunités attrayantes, tout en favorisant la création de synergies entre les sociétés B2B et B2C du portefeuille », conclut Renaud Dutreil. Le véhicule Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation prévoit de réaliser trois investissements avant la fin de l’année. En parallèle, la période de collecte de fonds se poursuivra en 2021.