Inlead signe un deuxième tour de table en s’appuyant sur la même structure d’actionnaires que la précédente, à savoir ses fondateurs (Philippe Juredieu, Michel Faillie, Abdel Tamrane), Inwest Group, le fond West Web Valley et un accompagnement de BPI France et du Crédit Mutuel.

Depuis son lancement, Inlead se positionne comme le partenaire des enseignes dans la transition digitale de leurs points de vente. Le spécialiste nantais propose une technologie pionnière permettant d’assurer une présence digitale locale harmonisée avec la communication groupe et maîtrisée sur l’ensemble des supports à partir d’une seule et même plateforme :

Diffusion de campagnes digitales personnalisées et géolocalisées sur les principaux supports : Google, YouTube, Facebook, Instagram, Bing, …

Déploiement et gestion harmonisée des fiches Google My Business

Mise à disposition d’un store locator et de pages géolocalisées dédiées à chaque point de vente.

La simplicité d’utilisation de la plateforme associée à sa mise en œuvre rapide et son faible coût ont convaincu de grandes marques comme Alain Afflelou, Subway, France Parebrise, Crédit Agricole, Guy Hoquet, Tryba, etc. Plus de 35 réseaux et 6500 points de vente utilisent aujourd’hui la plateforme.

Accélérer le développement commercial et couvrir l’intégralité du territoire français

Premier objectif de cette levée de fonds, renforcer les équipes commerciales d’Inlead avec le recrutement de 3 responsables grands comptes qui arriveront dès la mi-mars : deux en région Parisienne, un en région Rhône-Alpes. L’idée est de couvrir l’intégralité du territoire français et de rencontrer dans les 2 ans qui viennent toutes les têtes de réseau, afin de couvrir 10 à 15% de parts marché sur les 3000 entités identifiées (dont plus de 2000 réseaux de franchise).

« Toute l’équipe est super fière de cette 2ème levée de fonds qui confirme tout le travail réalisé ces 3 dernières années ! Elle va nous permettre d’accélérer fortement notre développement commercial dès les prochains mois », se projette Philippe Juredieu, CEO fondateur d’Inlead.

Dynamiser la R&D pour accentuer l’avance technologique de la plateforme

Deux gros chantiers sont ouverts pour les mois à venir :

Le premier concerne l’automatisation d’un module dédié à la gestion du contenu multi local. Ce dernier fonctionne sur la même mécanique que pour les campagnes digitales : mettre à disposition des points de vente des contenus variabilisés, personnalisés et diffusables automatiquement sur les réseaux sociaux, les supports web/mini-site du franchisé et les fiche Google My Business. Ce module complémentaire permettra la gestion clé en main de la communication digitale des franchisés en local.

Le second chantier concerne un module de machine learning proposant une optimisation automatique des campagnes publicitaires selon les zones de chalandise et les supports de diffusion.

« Inlead dispose d’un asset technologique extrêmement pertinent. Grâce à cette 2ième levée de fond, Inlead va pouvoir conserver sa forte longueur d’avance sur les autres acteurs du marché. », s’enthousiasme Charles Cabillic, Président de la West Web Valley.