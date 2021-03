Les matières premières ont massivement sous-performé les actions depuis la crise financière mondiale. C’est un signe clair que la politique monétaire a surtout visé les marchés financiers et pas tellement l’économie réelle.

En conséquence, les actions sont devenues plus chères, même si les obligations le sont encore plus, et l’écart entre les salaires et les revenus a augmenté de manière exceptionnelle.

À long terme, cette situation n’est pas viable. Toutefois, les récentes mesures de relance budgétaire ont été principalement axées sur l’aide à l’économie réelle et, dans une certaine mesure, sur l’écart entre les ménages à faibles et à hauts revenus. Cela devrait donner aux produits de base au moins un essor cyclique, qui pourrait se transformer en un autre marché haussier séculaire.

Mais nous n’en sommes pas encore là. En outre, les mesures de relance monétaire restent généreuses, soutenant des valorisations boursières relativement élevées pour l’instant.